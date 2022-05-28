Анжеліка Терлюга (на фото) поборола суперницю, якій до того програла чотири сутички поспіль, зокрема у фіналі Олімпіади-2020

Уродженка Одеси Анжеліка Терлюга, яка на Чемпіонаті Європи-2022 з карате змагалася у ваговій категорії до 55 кг, у фінальному зіткненні перемогла олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Івет Горанову – 11:3.

Наша спортсменка програвала 0:2, але двічі виконала іппон і здобула дострокову перемогу.

Саме представниці Болгарії Терлюга програла у фіналі Олімпіади-2020, Європейських ігор-2019 та на двох ЧС, зазначає сайт «Чемпіон».

Терлюга вперше перемогла Горанову на великих турнірах. Для Анжеліки це восьма нагорода чемпіонатів Європи (четверта особиста).

Це перше «золото» України на Євро-2022 та третя медаль загалом.

23-річна Анжеліка Терлюга родом з Одеси. Вона є триразовою чемпіонкою Європи та срібною призеркою Європейських ігор, а також Олімпіади в Токіо.

Крім того, на сьогоднішніх змаганнях українські каратисти Аніта Серьогіна та Різван Талібов здобули медалі на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в турецькому Ґазіантепі.

Зокрема Серьогіна здобула бронзу у ваговій категорії до 61 кг. Для Аніти це десята нагорода європейської першості (8 з них особисті). У медальній сутичці українка здолала представницю Нідерландів Лінн Снель – 4:0.

Натомість Різван Талібов у ваговій категорії понад 84 кг здолав словака Томаша Косу – 6:1. Для українця це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи. У 2018 і 2021 роках він здобував бронзові нагороди ЧЄ у командній першості.