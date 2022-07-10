Володимир Рисєв виборов золото у важкій вазі з результатом 108,87 бала

Три спортсмени української збірної здобули медалі з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі. Володимир Рисєв виборов золото у важкій вазі, бронзу тут також здобув Данило Ковальов. А Микола Бараннік став другим у середній вазі. Також серед жінок бронзові нагороди вибороли Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова.

40-річний Володимир Рисєв за сумою трьох видів підняв 1002,5 кг та набрав 108,87 бала. У нього золото. Із 103,83 бала третє місце також здобув 26-річний українець Данило Ковальов. Обидва спортсмени родом із Карматорська Донецької області.

Також український паверліфтер Микола Бараннік родом із Луганщини здобув срібло у середній вазі. Спортсмену підкорилася вага 360 кг – у присіданні, 260 кг – у жимі лежачи, 302,5 кг – у тязі становій. У підсумку із сумою 922,5 кг він став другим.

Фото Павла Кириленка

За інформацією «Укрінформу», за підсумками другого дня змагань збірна України вийшла в лідери медального заліку. На рахунку української команди 17 нагород – 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Загальнокомандний залік очолює збірна Колумбії, у якої на одне золото більше - (7+4+3).

Усі медалі України на Всесвітніх іграх-2022:

золото: Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисєв (пауерліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо);

срібло: Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (пауерліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо);

бронза: Анастасія Дерев'янко (пауерліфтинг), Лариса Соловйова (пауерліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (пауерліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання).

З 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США) відбуваються ХІ Всесвітні ігри. Україну на масштабному спортивному форумі представляють 102 спортсмени. Всесвітні ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.