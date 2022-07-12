Колмаков здобув історичне золото, оскільки паркур дебютував у програмі Всесвітніх ігор

У вівторок, 12 липня, українець Богдан Колмаков здобув історичну медаль, ставши чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 у паркурі.

У четвертий день змагань у США, Колмаков здобув історичне золото, оскільки дисципліна паркуру дебютувала у програмі Всесвітніх ігор. Українець зумів випередити своїх суперників з Італії та Англії.

Загалом в активі України на Всесвітніх іграх-2022, які є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту, вже 23 медалі (9 золотих, 6 срібних, 8 бронзових). Україна – третя у медальному заліку та третя за кількістю нагород, поступаючись лише Німеччині та Колумбії.

Нагадаємо, що раніше три спортсмени української збірної здобули медалі з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі. Володимир Рисєв виборов золото у важкій вазі, бронзу тут також здобув Данило Ковальов. А Микола Бараннік став другим у середній вазі. Також серед жінок бронзові нагороди вибороли Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова.