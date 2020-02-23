Людська карта

ZAXID.NET створив найбільш незвичну карту України. Ми замінили назви міст, містечок та сіл на імена найвідоміших людей, які народились, жили, працювали чи померли в конкретному населеному пункті. Одне місто чи село – одне ім'я, найвідоміша людина з цього населеного пункту.

Замість Львова маємо Івана Франка, замість Новояворівська – DZIDZIO, Київ тепер – Леся Українка, а Кривий Ріг – це Володимир Зеленський. Всього на карті тепер понад 1900 імен, серед яких багато як сучасників, так і відомих історичних постатей.

Найвідомішу людину з конкретного населеного пункту ми визначали за кількістю переглядів її сторінки на Вікіпедії за весь доступний період (від липня 2015 року до початку 2020). Спершу ми уклали список всіх осіб (не лише українців), які пов'язані з українськими містами та селами, потім вибрали з них того, чию сторінку найчастіше читають на українській Вікіпедії.

Деякі імена зустрічаються на карті кілька разів. Наприклад, там є два Іво Бобула: один замість Слов'янська на Донеччині, де він довгий час вчився у ПТУ, а інший – замість Тереблече Чернівецької області, де він народився. Біля кожного імені також є бульбашка, яка показує популярність цієї людини з-поміж усіх, хто є на карті (більша бульбашка – більш популярна людина).

Карту можна пересовувати, зближувати/віддаляти. Це можна робити клавішами на клавіатурі чи кнопками на самій карті. Чим більший масштаб, тим більше на карті з'являється імен. Щоб відкрити карту на весь екран, потрібно натиснути відповідну кнопку зліва у блоці навігації. Для легшої орієнтації ми також додали кнопку, яка дозволить відобразити назви населених пунктів замість імен. При наведенні мишкою на ім'я (чи тапі на телефоні) знизу з'явиться короткий опис людини.

Ідею створення карти імен та методологію ми взяли з американського проекту The Pudding. У 2019 році вони створили прекрасні карти імен США та Великої Британії.