Божики запрошують насолодитися магією музики

У перші дні нового, 2025 року, відомий інструментальний дует Олександра та Юлії Божик представить у Львові свою першу акустичну програму. Концерт відбудеться 12 січня у Львівській національній філармонії. Початок о 19:00, зазначали організатори.

Організатори також додають, що це буде чудова можливість поринути в атмосферу незабутньої музики. Цей концерт також стане подарунком для справжніх поціновувачів музики, адже програма охоплює відомі класичні твори та улюблені хіти в інструментальному звучанні:

саундтреки легендарного Ганса Ціммера ,

, хіти Океану Ельзи, Без Обмежень, Скрябіна та Shumei та багатьох інших,

та багатьох інших, нову авторську музику , що поєднує класику та сучасність,

, що поєднує класику та сучасність, солодкий подарунок та ігристе для всіх гостей!

Особливу атмосферу вечора створить чарівне звучання скрипки, роялю та струнного квартету у світлі тисячі свічок, яке перенесе гостей у світ музичної гармонії.

«Ми завжди мріяли створити вечір, сповнений акустичної краси та душевності. Цього разу наша мрія втілиться у стінах Львівської філармонії, і ми щиро запрошуємо вас стати частиною цієї події», – діляться Олександр та Юлія Божик.

Не пропустіть можливість поринути в атмосферу незабутньої музики, яка залишить слід у вашому серці!

12 січня 2025 року / 19:00

Львівська національна філармонія

Квиток на концерт стане найкращим подарунком до свят!

Встигніть забрати кращі місця на:

https://soldout.ua/booking/1857-bozhyk-akustychnyy-vechir або в касі філармонії.

Олександр та Юлія Божик запрошують на акустичний вечір у Львові