Максим Бородін

2 березня о 18:00 у !FESTrepublic відбудеться його великий сольний концерт, який стане справжнім святом почуттів та натхнення, повідомили організатори VINIL concert agency.

Найкращі хіти та музичні сюрпризи

Максим Бородін виконає улюблені пісні, які вже стали символами ніжності та щирості:

«Скажи мені»;

«Якби не ти»;

«Одна»;

«Без тебе»;

«Притулись – обніми мене».

Також у програмі пролунають нові композиції, які точно зачарують публіку.

Любов та весна прозвучать у кожній ноті

Разом з талановитими музикантами Максим створить атмосферу справжнього романтичного вечора, наповненого щирими емоціями та незабутньою музикою.



«Пісні, які створюють атмосферу весняної романтики та надихають на нові почуття. Не пропустіть можливість насолодитися живим виконанням і провести цей вечір у чудовій компанії улюбленої музики», – запрошують на подію організатори VINIL concert agency.

За їхніми словами, це буде неповторний вечір в компанії близьких та улюбленої музики, яка надихає та наповнює серце теплом. Квитки вже у продажу.