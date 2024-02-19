Кошти спрямували на купівлю FPV-дронів

Мама загиблого захисника зі Львівщини Андрія Гриба, бійця 77-ї окремої аеромобільної бригади, передала ініціативному волонтерському об’єднанню «Опір Самбір» 100 тис. грн. Ці кошти спрямували на купівлю FPV-дронів. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомили у Львівській ОВА.

Шість дронів з посиленими батареями вже закупили і передали військовим.

«Таким чином жінка вирішила помститися з смерть сина та допомогти його побратимам нищити ворога», – йдеться у повідомленні.

Шість дронів з посиленими батареями вже закупили і передали військовим

Андрій Гриб проживав у селі Страшевичі Старосамбірської громади. Народився 1981 року. Служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Був командиром аеромобільного відділення. Пішов на військову службу 19 серпня 2022 року. Андрій Гриб загинув 4 травня 2023 року у результаті артилерійського обстрілу під час штурму позиції противника в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.