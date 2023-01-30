Галина Кіндратишин зі Сколівщини купила для ЗСУ позашляховик Ford

Мама загиблого бійця з Львівщини Юрія Кіндратишина купила для військових позашляховик Ford, вартістю 250 тис. грн. Про цей випадок розповіли у Львівській ОВА.

«Мама загиблого військовослужбовця Галина Кіндратишин передала 250 тисяч гривень на ЗСУ. За ці кошти купили позашляховик Ford, який освятили і скоро відправлять на фронт», – йдеться в повідомленні ЛОВА.

41-річний Юрій Кіндратишин родом зі села Підгородці Сколівської громади загинув 11 березня 2022 року у запеклих боях у колишньому Макарівському районі на Київщині.

Це не перший випадок, коли батьки загиблих бійців жертвують великі суми грошей або купують автомобілі для ЗСУ. Так батько снайпера Степана Габруся з Львівщини купив три автомобілі для ЗСУ, а батьки загиблого бійця Володимира Солтиса на отримані виплати купили автомобіль «швидкої», який рятуватиме життя поранених захисників.