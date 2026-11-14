Щоб приготувати ніжну кашу однорідної консистенції, важливо правильно всипати манку

Манна каша часто виходить із грудочками через неправильне додавання крупи. Щоб отримати ніжну й однорідну консистенцію, важливо також дотримуватися пропорцій. Ukr.Media розповідає, як приготувати ідеальну манну кашу.

У яке молоко додавати манну крупу?

За класичним способом манку всипають у кипляче молоко. Однак робити це потрібно поступово: тонким струменем або просіювати через сито над каструлею, щоб розсіяти по поверхні, а іншою рукою постійно помішуючи молоко вінчиком.

Для приготування каші-крему крупу всипають у холодне молоко й нагрівають, помішуючи. Також існує проміжний спосіб: манку спочатку розмішують у чашці з холодним молоком, де крупинки спокійно намокають без заварювання, а потім тонким струменем вливають цю суміш у кипляче молоко, не перестаючи мішати.

Будь-який із цих способів можна використовувати, щоб приготувати манну кашу без грудочок. Однак важливо розуміти, що результат може відрізнятися залежно від способу приготування.

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Скільки крупи брати для манної каші?

Густота каші залежить від співвідношення крупи й рідини та тривалості варіння, а не від того, у холодне чи кипляче молоко ви насипали манку.

Кількість крупи залежить від того, якій консистенції каші ви віддаєте перевагу:

Рідка каша – 30–35 грамів манки на 500 мілілітрів молока.

Середня густота – 45–50 грамів на 500 мілілітрів молока.

Густа каша – 60–65 грамів на 500 мілілітрів молока.

Пам’ятайте, що манна каша гусне після остигання, тому не варто спішити додавати ще більше крупи у каструлю, якщо вам не подобається консистенція.