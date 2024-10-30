У головних ролях Андрій Луценко та Ігор Китриш

У Львові відбудеться прем’єра вистави«Косметика ворога» за твором Амелі Нотомб у постановці Донецького академічного обласного драматичного театру (місто Маріуполь) та режисера Богдана Ревкевича.

Виставу покажуть 31 жовтня на камерній сцені театру імені Марії Заньковецької о 16:00 та 19:00.

Донецький академічний обласний драматичний театр, який працював у місті Маріуполі відновив свою роботу у травні 2022 року в Ужгороді. З моменту відновлення було створено 12 вистав, в тому числі й прем’єра «Косметика ворога».

Вистава за романом Амелі Нотомб – це динамічний і напружений психологічний трилер, що досліджує темні куточки душі та межі психічної стійкості.

Розмови з незнайомцями добром не закінчуються, тим паче у творах Нотомб. Сидячи в аеропорту в очікуванні відкладеного рейсу, Ангюст змушений терпіти балаканину докучливого голландця з дивним ім'ям Текстор Тексель. Змусити його замовкнути можна лише одним способом – говорити самому. І Ангюст трапляється в цю пастку. Виявившись іграшкою в руках Текселя, він проходить усі кола пекла.

Прем’єра цієї вистави від творчої команди Донецького обласного драмтеатру міста Маріуполя під керівництвом режисера Богдана Ревкевича (режисер театру імені Марії Заньковецької) – стильна і надзвичайно актуальна постановка. До роботи над виставою долучилась також художниця-постановниця Наталія Тарасенко.

У головних ролях – заслужений артист України Андрій Луценко, який повернувся до роботи в рідному театрі після завершення служби в лавах ЗСУ. Андрій виконує роль Текстеля та майстерно передає складні психологічні аспекти персонажа. В ролі Ангюста – Ігор Китриш, актор з Маріуполя, який у травні 2022 року долучився до відновлення театру вже в Ужгороді. Ігор з родиною перебував у будівлі театру в березні 2022 року та зміг вивезти рідних 15 березня, перед влучанням бомби.

Авторка п’єси – сучасна бельгійська письменниця Амелі Нотомб, дізнавшись про намір театру створити виставу, надала безстроковий дозвіл на використання її твору.