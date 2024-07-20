Вже колишній наставник львівських Карпат Мирон Маркевич

Декілька днів тому легендарний наставник Мирон Маркевич, який вивів львівські «Карпати»в еліту українського футболу, подав у відставку з посади головного тренера. Серед причин такого рішення ЗМІ називали непорозуміння з власником клубу, а також призначення у молодіжну команду екс-тренера ФК «Інгулець» Владислава Лупашка.

«Ніхто нікого не хотів звільняти – це було моє рішення. Ми вийшли до вищої ліги, і я хотів з “Карпатами” одразу боротися за місця у єврокубках. Для вирішення цих завдань потрібні були відповідні кваліфіковані футболісти. Таке було моє бачення. У президента клубу воно інше. Він вважає, що до ігор на міжнародній арені треба рухатися поступово. За рік-два-три. Я його розумію. Якби мені було 50 років, то, можливо, на таку пропозицію я б погодився. А коли тобі за 70 і ти відчуваєш, що можеш це зробити, то хочеться результату», – сказав Мирон Маркевич у коментарі Футбол 24.

Прокоментував екс-тренер збірної України й чутки про конфлікт з президентом клубу Володимиром Матківським.

«У нас з президентом було різне бачення амбіцій команди. Я був зациклений на меті за підсумками наступного сезону вивести “Карпати” в єврокубки. А балансувати на межі боротьби за призові місця й зоною вильоту – то не для мене, мені це нецікаво. У нас залишилися гарні стосунки, претензій один до одного не маємо. У мене – точно, у президента, сподіваюся, також», – пояснив 73-річний фахівець.

Також Мирон Богданович відверто оцінив шанси львівської команди з нинішнім складом.

«Яких футболістів я запрошував під УПЛ? Кваліфікованих. Їхні прізвища немає сенсу озвучувати – вони вже працевлаштовані в інших клубах. На мою думку, якщо брати до уваги склад, з яким ми вийшли до вищої ліги, то, гадаю, він ділитиме 8-12 місця в турнірній таблиці. Загалом моє бажання – щоб футбол був у Львові на високому рівні. Щоб Карпати доросли до рівня єврокубків», – резюмував наставник.

До слова, ФК «Карпати» вже визначились з новим тренером. Ним став вищезгаданий Владислав Лупашко. До його тренерського штабу увійшли Сергій Лавриненко (виконуватиме функції старшого тренера) та Богдан Шуст (тренер воротарів).

Нагадаємо, Мирон Маркевич чотири рази очолював ФК «Карпати» – з 1992-го по 1995-й, з 1996-го по 1998-й, з 2001-го по 2002-й та з червня 2023 по липень 2024-го. Здобував з львівською командою бронзу чемпіонату України (сезон 1997/98) і двічі виходи з командою у фінал Кубка країни (1992/93, 1998/99). 73-річний фахівець зумів вивести оновлені ФК «Карпати» в УПЛ (у 29 офіційних матчах він здобув 20 перемог, 5 нічиїх і зазнав 4 поразки).