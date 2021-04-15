Пандемія торкнулась усіх сфер життя. Але чи найбільше – івент-індустрії. Практично без роботи залишились організатори мистецьких заходів. Ці люди, як і всі, дотичні до мистецтва, вчились працювати по-новому, переживали, дивлячись у напівпорожні зали, рахували збитки від скасованих подій.

Засновник концертної організації Lutsyshyn Promo, голова громадської організації «Міжнародна Асоціація Мистців», імпресаріо Львівської національної музичної академії ім М. Лисенка Петро Луцишин розповів про концертне життя під час карантину.

Петро Луцишин

Зараз непростий час для концертного життя в усьому світі. Львівщина вкотре віднесено до «червоної» карантинної зони. Розкажіть, як культури переживає локдауни?

Минулий рік був непростим для івент-індустрії. На початку пандемії була тотальна невідомість. Ніхто не був готовий до такого розвитку подій, вся наша діяльність опинилась під загрозою. Перенести події та просто чекати на кращі часи – єдине, що залишалось у перші місяці пандемії. Будь-які наші припущення та прогнози розбивались об статистику, а рішення влади видавались нелогічними та незрозумілими. Тотальний скепсис не дозволяв сприймати ситуацію з коронавірусом. Але вже тоді стало очевидним, що ми останні, кому дозволять працювати повноцінно і без обмежень, як раніше.

Довелось повністю переглянути принципи роботи, шукати нові формати реалізації проектів та адаптовувати їх під розмиті карантинні вимоги, які змінювались мало не щотижня. Зрештою, треба було просто вчитися заробляти і давати заробити іншим в нових умовах.

Поряд з тим вивільнилось багато часу для напрацювання тих ідей, до яких раніше не доходили руки. Ми брали участь у секторальних тендерах і грантових заявках від Українського Культурного Фонду, об'єднались з компанією Promotions та громадською організацією «Міжнародна Асоціація Мистців», яку я зараз очолюю, підписали меморандуми про співпрацю з владними інституціями Львова і області. Як результат – понад 30 успішно реалізованих проектів за час карантину.

Онлайн-концерт «Лесик Бенд назавжди»

Словом, це був нелегкий, але дуже цікавий період професійного переосмислення та перезавантаження. Зараз знову змушені переносити події, але розуміємо, що це тимчасово.

Яким був процес адаптації до нових умов? Які проекти вдалося втілити, попри численні обмеження та заборони?

Він був послідовним і почався вже влітку 2020 року. На свій страх і ризик ми почали проводити події у форматі open air вже в липні 2020 року та робили їх мало не щотижня. Зазвичай це були концептуальні, джазові та блюзові проекти під відкритим небом. Вони швидко стали популярними. Серед них були проекти у Митрополичих садах, стали популярними так звані «концерти на даху» тощо.

Саме літній сезон минулого року став своєрідним полігоном для проведення концертів у новому форматі. Ми вчилися робити карантинну розсадку, забезпечувати маски, санітайзери, термометри, слідкувати за дотриманням дистанції. Та і відкритий простір сприяв поблажливішому ставленню до недотримання людьми карантинних норм.

Але вже восени, разом із другою хвилею захворюваності, довелось знову переносити події, хоча кілька різдвяних проектів нам все ж вдалось реалізувати перед січневим локдауном. Лише у лютому цього року ми змогли більш-менш повноцінно працювати і успішно провели 7 концертів з чітким усвідомленням, як це треба робити.

Увесь цей час відбувалася еволюція в суспільній свідомості. Зараз в людей формується нове, тверезе ставлення до проблеми Сovid та правил поведінки під час масових заходів в період карантину. Тому процес адаптації триває й досі.

Які відчуття у вас, як організатора, від напівпорожніх зал, концертів онлайн та на свіжому повітрі?

Усі ці формати концертів – різні по своїй суті. Щодо півпорожнього залу, то атмосфера практично та ж, що і при повній заповненості. Онлайн-концерт важко назвати концертом. Без глядача, як генератора особливої атмосфери, дуже важко сприймати культурний продукт повноцінно. Особливо це відчувають артисти, яким живі оплески глядачів потрібні, як повітря. Це швидше нагадує анплагд на студії, тусовку, репетицію, але не повноцінний концерт. Саме тому онлайн-проекти не набули особливої популярності. Хоча «Лесик Бенд назавжди» та «Наш Скорик» мали досить потужний суспільний резонанс.

Митрополичі сади стали новою концертною локацією

А от щодо подій на відкритому повітрі, то тут якраз усе навпаки. Вони не лише стали популярними, а відкрили якісно новий варіант дозвілля в теплий період. Це дасть можливість і в майбутньому мати в рази більше роботи влітку, яке раніше сприймалось, як «не сезон».

Чи окуповують себе концерти із заповненістю зали 50%?

Перш ніж був напрацьований і впроваджений карантинний варіант 50% наповнення концертних майданчиків, ми всі експерементували з новими форматами подій: автоконцерти, онлайн-івенти, вертикальні концерти тощо. Але це робилось швидше для підтримки професійної форми, збереження робочих місць та просто з ентузіазму. Про рентабельність чи прибутковість не йшлося. В такий спосіб організатори, артисти, квиткові оператори, фірми технічного забезпечення, концертні локації та інші намагались підтримати один одного. Абсолютно всі учасники концертного ринку йшли на поступки і компроміси. Саме така взаємопідтримка і залишила цей ринок на плаву.

У деяких тематичних онлайн-проектах нам вдалось заручитись і фінансовою підтримкою УКФ та місцевої влади.

Концерти на даху відкрили якісно новий варіант дозвілля в теплий період

Через карантин неодноразово змінювалися і графіки багатьох подій, чимало взагалі скасувалося. Як реагують люди на перенесення та скасування концертів?

Ми були готові до масового повернення квитків та претензій. На щастя, цього не сталося. За весь час кількість повернутих квитків по наших проектах не перевищила 15%, та і то лише з поважних причин. Я особисто, як організатор, прийняв сотні дзвінків щодо концертів, які довелось перенести і у більшості випадків люди ставляться з розумінням, а деякі навіть нас підбадьорюють. Був випадок, коли люди не повернули квитки на концерт Оксани Білозір, придбані ще минулого року в подарунок батькам, які згодом померли від коронавірусу. Вони обіцяли прийти на концерт. Це, певно, найбільший вияв поваги до артиста і організатора.

Чи дотримуються слухачі дистанції та маскового режиму? Яким чином забезпечуєте дотримання карантинних обмежень?

З кожним концертом публіка стає свідомішою щодо правил безпеки. На початках наші застереження і прохання вдягнути маски і тримати дистанцію мали швидше символічний характер. Люди не сприймали це всерйоз, іронізували. Ми це розуміли, але нічого вдіяти не могли. Згодом ми вже бачили зовсім іншого, свідомого глядача, який розуміє, що Covid – це не жарти. Багато хто перехворів сам, втратив близьких. Масковий режим стає нормою і вже не викликає роздратування. Це полегшує роботу.

Автоконцерти стали одним із «карантинних» варіантів організації концертів

Чи змінилися співпраця артиста та організатора у цей час?

Фактично ні. Артисти йдуть нам на зустріч. І не лише щодо суми гонорару, але й у випадку, коли через карантинну розсадку доводиться відпрацьовувати два концерти замість одного. Саме завдяки цьому нам вдалось зробити десятки аншлагових концертів з топовими гуртами і артистами.

Які настрої відчуваєте у виконавців? Чи ділилися вони із вами своїми враженнями від напівпорожніх концертних залів?

Краще б, звичайно, запитати в них, але я розумію одне – справжній артист відпрацьовує на всі 200% незалежно від карантинної розсадки і кількості людей в залі. Мені здається, що під час карантину самовіддача артистів на сцені навіть зросла.

Нова «карантинна» розсадка оркестру у Львівській філармонії

Чого очікуєте у найближчий час? Які маєте прогнози на концертне життя?

Маємо розуміти, що грандіозні масштабні проекти найближчим часом нам не світять. Переживаємо третю хвилю. Тому, насамперед, очікуємо спаду захворюваності, а тоді вже візьмемось за роботу. Маємо декілька перенесених концертів, можливо, ще декілька теж доведеться перенести.

На мою думку, концертний ринок ще довго не повернеться до попередніх умов й ми не один рік будемо бачити санітайзери біля входу. Але маю надію, що повернення навіть до карантинних стандартів проведення подій буде не за горами.

Які найближчі події від вашої концертної агенції вже після локдауну можемо очікувати?

Наразі важко говорити про найближчі плани, адже ситуація з коронарірусом невтішна, на жаль. Зараз ми щодня працюємо над тим, що буде влітку, восени, взимку. Є проекти, заплановані на 2022 рік. Заплановано насправді дуже багато: концертів, фестивалів, творчих вечорів. Аби всі були здорові.