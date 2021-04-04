У Великій Британії у квітні почнуть тестувати ефективність Covid-паспортів на масових заходах – за їх наявності глядачів пускатимуть на концерти, футбольні матчі та в нічні клуби. Про це повідомляє BBC.

У документах буде вказано, чи має людина щеплення проти коронавірусу, негативний тест чи природний імунітет. Першим заходом стане вечір комедії у Ліверпулі 16 квітня.

В рамках випробувань відбудеться також масовий забіг у Хартфордширі, Чемпіонат світу зі снукеру в Шеффілді і низка різнопланових масових заходів у Ліверпулі, серед яких вечірка в нічному клубі, бізнес-конференція і кінопоказ.

Наймасовішими подіями мають стати матчі Кубку Англії з футболу – 18 квітня півфінал на стадіоні «Вемблі» у Лондоні відвідають 4 тис. вболівальників. За тиждень зіграють фінал Кубка Ліги, куди планують допустити вже 8 тис. уболівальників.

Тестування планують завершити 15 травня, коли відбудеться фінал Кубка Англії. Туди допустять 21 тис. вболівальників із Covid-паспортами. Після завершення пілоту у травні влада буде вирішувати, чи допускати глядачів на інші події цього року.

Нагадаємо, що минулого тижня європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон презентував «цифровий зелений сертифікат» – документ, який підтверджуватиме, зокрема, факт щеплення від коронавірусу його власника.

На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на Covid-19, чи зробила щеплення – або який у неї результат ПЛР-тесту.

У Євросоюзі сподіваються, що «цифровий зелений сертифікат» дозволить повернутися до «нормального життя», в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших.

Попередньо ЄС має намір дозволити видавати іноземцям свої сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо). Тобто на них можуть претендувати й українці.

Що ж стосується українських «паспортів», то раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.