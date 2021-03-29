Отримувати Covid-паспорти можна буде після того, як вакцинується значна кількість людей

Свідоцтво про вакцинацію міститиме інформацію про її дату та термін дії і буде в електронному або паперовому вигляді. МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації вже на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для українців, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» .

«Коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, в ньому має бути чітко передбачено, коли вона вакцинована, який термін дії вакцини, згідно з інструкцією до неї. Ми хочемо, щоб це було максимально зручно: і в електронному вигляді, і якщо немає можливості мати в електронному вигляді, щоб це було, наприклад, якесь свідоцтво, яке передбачає QR-код», – розповів Степанов.

За його словами, наразі ці питання опрацьовуються МОЗ спільно з Мінцифри. Отримувати такі свідоцтва можна буде після того, як вакцинується значна кількість людей.

«Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб», – зазначив Степанов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наполягає на створенні системи «паспортів вакцинації» проти Covid-19 в Україні та охопленні 70% дорослого населення щепленнями. У той же час в Україні станом на 29 березня від Covid-19 було вакциновано 198465 людини.

Напередодні європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон презентував «цифровий зелений сертифікат» – документ, який підтверджуватиме, зокрема, факт щеплення від коронавірусу його власника.

На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на Covid-19, чи зробила щеплення – або який у неї результат ПЛР-тесту.

У Євросоюзі сподіваються, що «цифровий зелений сертифікат» дозволить повернутися до «нормального життя», в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших.