Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні в Україні системи «паспортів вакцинації» проти Covid-19 в Україні та охопленні 70% дорослого населення щепленнями. Про це він заявив під час селекторної наради, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, запровадження таких документів дозволить ефективніше стримувати поширення коронавірусної хвороби.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти Covid-19», – сказав президент.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. За його словами, це дасть змогу створити «паспорти вакцинації», коли буде необхідно.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет.

Напередодні європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон презентував «цифровий зелений сертифікат» – документ, який підтверджуватиме, зокрема, факт щеплення від коронавірусу його власника.

На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на Covid-19, чи зробила щеплення – або який у неї результат ПЛР-тесту.

У Євросоюзі сподіваються, що «цифровий зелений сертифікат» дозволить повернутися до «нормального життя», в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших.

Попередньо ЄС має намір дозволити видавати іноземцям свої сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо). Тобто на них можуть претендувати й українці.

Що ж стосується українських «паспортів», то раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.