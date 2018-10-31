МАУ змінила правила перевезення ручного багажу з січня 2019 року

З 15 січня пасажири МАУ платитимуть більше за зайвий багаж на борту

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручного багажу на всіх своїх рейсах, скоротивши кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмета верхнього одягу та парасолі.

Відповідно до інформації на сайті авіакомпанії, нові норми перевезення ручного багажу діятимуть для пасажирів, які придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, й залежатимуть від базового тарифу та/або класу обслуговування, за яким куплений квиток.

Так, пасажири, котрі придбали квитки, до вартості яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть узяти з собою на борт літака одне місце ручного багажу вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири, котрі перевозять зареєстрований багаж, і пасажири економ-преміум класу на далекомагістральних рейсах зможуть узяти з собою на борт літака два місця ручного багажу: одне місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см (для розміщення під сидінням крісла попереду), а також верхній одяг і парасолю.

Для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця такого багажу: місце вагою до 12кг та розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасолю.

Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручного багажу: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне й одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасолю.

«Будь-які додаткові особисті речі, такі як пакети duty free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, мають бути упаковані в місце ручного багажу. Всі особисті речі пасажира, які не будуть упаковані в ручний багаж, вважатимуться окремим місцем ручного багажу й будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу», – наголошується в повідомленні.

Норми перевезення ручного багажу для пасажирів, які придбали квитки до 1 листопада поточного року, не змінюватимуться.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування і тарифу, отримає можливість узяти з собою ще одну додаткову одиницю ручного багажу вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, попередньо оплативши збір за його перевезення в розмірі 15 євро в аеропорту відправлення.

Раніше всі пасажири «МАУ» могли додатково до основного ручного багажу в салоні безкоштовно провезти: одну дамську або чоловічу сумку; один невеликий фотоапарат або бінокль; один портативний персональний комп'ютер; пресу для читання в польоті; одну парасолю або тростину, одну одиницю верхнього одягу й одну пару милиць.

Як повідомлялося, лоукост-авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) посилять правила перевезення ручного багажу, зокрема, зробивши платними всі сумки з коліщатками з 1 листопада 2018 року.