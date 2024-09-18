Британський благодійник зустірвся з маленькими пацієнтами Центру

У львівському Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр) запрацювала сучасна бактеріологічна лабораторія, яка допоможе в боротьбі з інфекціями та важкими захворюваннями. Провести модернізацію лабораторії вдалося завдяки внеску британського мецената, бізнесмена лорда Майкла Ешкрофта, який пожертвував на удосконалення і перезапуск баклабораторії 200 тисяч доларів, повідомили у Центрі.

«Я радий, що частина мого внеску в Фундацію Олени Зеленської спрямована на підтримку такої важливої справи. Я розділяю переконання першої леді, що українські діти є невинними жертвами цієї жахливої війни, і що ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати їх, особливо тих, хто має проблеми зі здоров’ям», – каже лорд Ешкрофт.

Засновниця Фундації Олена Зеленська повідомила, що коли команда Фундації дізналися про цю лабораторію, то поставила собі за мету її модернізувати. Адже вчасна та ефективна діагностика для пацієнтів центру – життєво необхідна. Всі проєкти Фундації втілюються за допомогою друзів України – закордонних меценатів. І таким персональним меценатом для лабораторії став лорд Майкл Ешкрофт з Великої Британії.

Фундація провела у приміщенні бактеріологічної лабораторії капітальний ремонт – заміну інженерних комунікацій, перепланування тощо, – та закупила необхідне медичне обладнання й меблі. Зокрема, сучасний ламінарний бокс для проведення стерильних робіт, ультранизькотемпературний холодильник, термостат, дистилятор, дослідницький мікроскоп з камерою тощо.

«Цей проєкт – не лише про технічне оснащення чи нове обладнання. Він про надію, про те, що кожна дитина, яка зараз бореться з онкологією або очікує на складну операцію, має більші шанси на успішне лікування завдяки найсучаснішому інфекційному контролю», – каже в.о. генерального директора Центру Роман Кізима.

До слова, щороку в об'єднаному Центрі стаціонарно лікують понад 20 тисяч дітей зі всієї України. Модернізована лабораторія дозволить значно автоматизувати та поліпшити процес обстеження маленьких пацієнтів з важкими хворобами. А після повної модернізації баклабораторія зможе отримати акредитацію, щоб працювати за міжнародним стандартом ISO: уже проведено діагностичний аудит роботи підрозділу для сертифікації та поступово впроваджуються системи управління згідно з міжнародними вимогами.

.