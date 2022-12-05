Майже 50% хворих - діти

Минулого тижня, з 28 листопада по 2 грудня, на Львівщині зареєстровано 12 903 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед хворих – 6297 дітей, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, інтенсивний показник захворюваності – 514,7 на 100 000 населення, що на 18,6 % перевищує епідемічний поріг (434,07).

«З початку епідсезону при лабораторному досліджені зразків матеріалу від хворих із підозрою на грип та ГРВІ (у тому числі коронавірус) визначено циркуляцію вірусів грипу у 646 випадках, у т.ч. вірусів грипу А – 643, вірусів грипу В – 3, а також виявлено риновіруси, аденовіруси, RS-віруси, метапневовіруси, віруси парагрипу», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

На Львівщині вакциновано проти грипу 2177 осіб: з групи ризику – 1544, медиків – 1256.

«Бережіть себе і рідних. Вакцинуйтесь. Одягайтесь, щоб забезпечити температуру комфорту (не жарко і не холодно), дотримуйтесь правил "кашльового етикету", захворіли - не наражайте на небезпеку колег та знайомих. У разі необхідності вийти за межі квартири - одягніть маску. Прислухайтесь до порад лікарів», – радить головна епідеміологиня області.

Нагадаємо, до групи найбільшого ризику, за словами медиків, належать діти до 5 років, вагітні, люди з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами, ті, хто контактує з великою кількістю людей.