На Львівщині вже виявили вірус грипу типу А

Міністерство охорони здоров'я розподілило по регіонах України 193 тис. доз вакцини від грипу, отриманих як гуманітарну допомогу. Для певних категорій людей вакцинація від грипу буде безкоштовною, повідомили 14 листопада у МОЗ України.

«Вакцина захищає від всіх штамів грипу, що будуть циркулювати в цьому році. Безоплатні щеплення можуть отримати особи з груп ризику. Передусім, йдеться про медиків, вагітних, людей похилого віку із хронічними захворюваннями. Це важливо, адже грип може мати важкий перебіг та спричинити серйозні ускладення: пневмонію, отити, синусити, менінгіт та взагалі призвести до смерті», – повідомив застуник міністра – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, Україна цього року отримала 30 тис. вакцини від грипу в межах механізму PIVI та 163 тис. доз від фармацевтичної компанії «Sanofi». Розподіл вакцини здійснювався з огляду на потреби регіонів. До прикладу, Закарпатська та Дніпропетровська області отримають близько 9 тис. доз, Київська – понад 10 тис. доз, Одеська – більше 14 тис., Полтавщина та Львівщина отримають близько 7 тис. доз.

Щеплення від грипу не входить до національного календаря щеплень, тому є платною послугою. Утім, люди, що входять до груп ризику, отримають щеплення безкоштовно. Зокрема, військовим виділили майже 56 тисяч доз.

За словами Ігоря Кузіна, на комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тис. доз вакцини від грипу, частина з них вже є аптечній мережі та доступна для громадян.

Імунітет до грипу формується через 7-14 днів. І хоч оптимальний час для вакцинації – вересень-жовтень, проте щеплення МОЗ рекомендує робити протягом усього епідсезону.

«Особливо важливо таке щеплення робити вагітним, адже грип дуже небезпечний для жінок, що готуються стати мамами. Вагітність робить жінок більш схильними до важкого перебігу грипу, що може спричинити госпіталізацію, передчасні пологи та навіть смерть немовляти. Доведено, що вакцинація знижує ризик захворювання на грип у вагітних на 50%, та госпіталізації у середньому на 40% », – сказано у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, на Львівщині і в лікарнях, і в поліклініках уже почали фіксувати хворих на грип. Захворюваність зростає. Якщо позаминулого тижня у лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України методом ПЛР отримали 40 позитивних результатів, то минулого тижня вже 132. В області циркулює вірус грипу типу А. А хворих значно більше, адже в лабораторію відсилали лише вибіркові аналізи.

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