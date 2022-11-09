Хворих на грип лікарі почали масово фіксувати минулого тижня

На Львівщині ще не зовсім відступив коронавірус, як мешканці області почали вже хворіти на грип. Хворих виявляють як у Львові, так і в різних районах області. 8 листопада у лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України дослідили 110 зразків, узятих від хворих, і 40 з них виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А, повідомила генеральна директорка Центру, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«Ще минулого тижня лікарі почали говорити, що швидкі тести на грип дають позитивні результати. У нас з’явилася можливість перевірити зразки методом ПЛР. З 110 проб 40 виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Зразки на дослідження, за словами Наталії Тімко-Іванченко, брали і від хворих з лікарень і від тих, що лікуються амбулаторно. Зразки на дослідження надійшли з Львівської обласної інфекційної лікарні, дитячої лікарні «Охматдит», 1-ї і 6-ї поліклінік Львова, Пустомит, Стрия, Стрийської центральної районної лікарні.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:

• вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Віруси грипу циркулюватимуть одночасно з коронавірусом, захворюваність на який хоч і пішла зараз на спад, але сам вірус не зник. Чергової хвилі коронавірусу очікують вже у січні.

До групи найбільшого ризику належать діти до 5 років, вагітні, люди з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами, ті, хто контактує з великою кількістю людей. Цим категоріям лікарі радять вакцинуватися у першу чергу.

Вакцинація від грипу належить до рекомендованих, тобто, людина повинна сама купити вакцину. В аптеках є чотирикомпонентна вакцина «ДжіСіФлю», її вартість приблизно 300 грн. Вакцинуватися придбаною вакциною можна у поліклініці.

Вакцина «Ваксігрип» була, але її розкупили. За словами Наталії Тімко-Іванчекно, обіцяють ще завести.

Вакцинуватися від грипу можна і у приватних медзакладах, але це обійдеться дорожче - від 550 до 650 грн. У вартість, окрім вакцини, входить огляд лікаря і вакцинація.