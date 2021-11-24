У компанії нагадують: сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісяця, не пізніше 25-го числа

Побутові клієнти ТОВ «Львівгаз збут» заборгували за газ майже 2 млрд грн. Порівняно з жовтнем борг населення збільшився на 212 мільйонів та становить 1 мільярд 961 мільйон гривень, інформує прес-служба ТОВ «Львівгаз збут».

«63% побутових клієнтів не сплачують за газ понад три місяці. 59% споживачів газу мають борг більше тисячі гривень. Найбільші райони-боржники – це Львівський, Стрийський, Дрогобицький, Яворівський та Червоноградський», – прокоментував «боргову» статистику директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Він нагадав, що поки Львівщина перебуває в «червоній» зоні карантину, ТОВ «Львівгаз збут» не ініціює відключення газу боржникам. Клієнтам, які накопичили великий борг та відмовляються сплачувати рахунки, менеджери спочатку надсилають повідомлення про заборгованість. Наступний крок після нагадування про борг та попередження про необхідність сплатити рахунок – передача даних в юридичний відділ. Звідти справа скеровується до суду.

Також борги можуть стати причиною відмови в отриманні субсидії. Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

«Компанія «Львівгаз збут» захистила побутових споживачів від здорожчання газу, зафіксувавши ціну 7,99 грн за кубометр до закінчення опалювального сезону. Ми безперебійно забезпечуємо усіх клієнтів газом. А отже розраховуємо, що споживачі будуть вчасно розраховуватись за використаний енергоресурс», – розповів Павло Майк.

У компанії нагадують: сплачувати за спожите блакитне паливо треба щомісяця, не пізніше 25-го числа. Зробити це клієнти «Львівгаз збуту» можуть будь-яким зручним способом: