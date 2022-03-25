Львівський ІТ-бізнес продовжує працювати попри війну - кількість розірваних контрактів менша за нові замовлення

Станом на перший тиждень березня, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, 98,5% ІТ-компаній Львова продовжували працювати, але 48,4% із них скоротили ділову активність через війну. Про це свідчать результати опитування у межах проекту IT Research Monitoring, проведеного Львівським ІТ Кластером упродовж 4-7 березня.

Водночас високим залишається показник компаній, які зазначили, що обсяги роботи не змінились після 24 лютого – 42,8%, а ще 7,8% опитаних відзначили, що ділова активність навіть зросла у цей період, розповіли ZAXID.NET у Львівському ІТ Кластері.

Щодо закордонних клієнтів львівських ІТ-компаній, то лише 27,7% компаній отримали повідомлення про призупинення чи перенесення проектів у зв'язку зі ситуацією в Україні. Утім, відсоток розірваних контрактів сягає всього 15,4%.

Водночас 72,3% опитаних відзначили, що продовжують працювати над проектами з продовженням таймлайну. 29,2% отримали нові замовлення після 24 лютого.

Релокейт і волонтерство

Згідно з опитуванням IT Research Monitoring, 63,1% опитаних компаній мали офіси чи працівників в областях України, на які 24 лютого напала Росія. Тому одним із пріоритетних напрямків став релойкет людей у більш безпечні міста.

Допомога під час релокейту була як фінансовою, так і організаційною. 59% опитаних компаній забезпечили організований виїзд працівників та їхніх сімей. Щоб підтримати працівників, 64,6% компаній виплатили зарплату раніше. Деякі компанії ввели одноразову фінансову допомогу або усім працівникам, або тим, хто переїжджав із небезпечних областей. Середній розмір компенсації становить $957.

Крім того, компанії переглянули політику виплат працівникам, які стали до лав ЗСУ, Територіальної оборони, пішли добровольцями чи залучені до волонтерської діяльності. Зокрема, 26,7% опитаних компаній зберегли повну зарплату і ще 26,7% – половину зарплати тим, кого призвали до ЗСУ. Більшість компаній розробили власний варіант компенсації, залежно від того, до якої сфери оборони та допомоги залучений працівник.

На момент проведення опитування, понад тисячу працівників ІТ-індустрії були призвані до лав Збройних сил України або долучилися до Територіальної оборони. На військовий облік взято 1710 людей.

Ще 36% працівників львівських ІТ-компаній, згідно з результатами опитування, крім основної діяльності залучені і до волонтерства. Повністю залучені до волонтерства в середньому 5% працівників. В низці компаній волонтерською діяльністю займаються всі працівники.

IT Research Monitoring – це короткі систематичні опитування ІТ-компаній, які є учасницями Львівського ІТ Кластера. Зараз Львівський ІТ Кластер працює над новим дослідженням IT Research Resilience 2022, що буде сфокусоване на дослідженні ІТ-ринку Львова та інших регіонів, куди переїхали ІТ-компанії через війну.