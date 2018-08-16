Майже половина випускників не змогли скоротити дріб на ЗНО з математики

Із завданням для восьмого класу не впоралися 50% випускників, що складали ЗНО з математики

Погане виконання простих завдань у тесті зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики свідчить про доцільність посилення вивчення математики в середній школі, вважає директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій.

«Напевно, найбільше проблем у нас із математикою. Якщо з інших предметів ситуація більш-менш нормальна, то з математики, на жаль, у нас динаміка результатів невтішна», – заявив він на прес-конференції у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Карандія, перше завдання тесту основної сесії з математики відповідало матеріалу, який школярі вивчають у 7-8-х класах. Як зазначив директор центру, з цим завданням не впоралася майже половина всіх, хто складав цей тест.

«Це дії з дробами, де потрібно було фактично скоротити на два чисельник і знаменник і отримати результат. Завдання не складне. Але, на жаль, лише 52% наших випускників в 11-му класі змогли впоратися з завданням, з яким мали працювати у восьмому класі», – пояснив він.

«Це симптоматично. Це погано... Є над чим замислитися. Потрібно порушувати питання щодо контролю глибшого й детальнішого, а також посилення вивчення математики в основній школі», – додав Вадим Карандій.

Крім того, він навів як приклад ще низку завдань тестів із математики, історії України, фізики, хімії та географії, що не були складними, але з якими не впоралася значна частина випускників.

У центрі оцінювання якості освіти повідомили, що цьогоріч понад 336 тис. учнів узяли участь у ЗНО. 93% учасників складали тест з української мови, який був обов'язковим. Також 74 тис. обрали другим предметом математику.