Дозвіл передбачає промислову розробку родовища

У червні Державна служба геології та надр України продала з аукціону спецдозвіл на користування надрами ділянки «Гірне», де розташована свердловина №1РЕ. Вид корисних копалин – питна вода для нецентралізованого водопостачання. Термін користування дозволом – 20 років.

Свердловина розташована за 300 метрів від села Гірне на Стрийщині. Початкова ціна лоту становила 769 тис. грн. На аукціоні було двоє учасників – місцева підприємиця Надія Гальченко і ТОВ «Айсберг мінерал». Другий учасник запропонував за спецдозвіл 815 тис. грн і став переможцем.

ТОВ «Айсберг Мінерал» зареєстроване 7 місяців тому у Стрию. Його власницею і керівницею є Віра Масна зі Стрия. Основний вид діяльності фірми – видобування інших корисних копалин.

Віра Масна, за даними сервісу YouControl, також зареєстрована як фізична особа підприємець в галузі загальної медичної практики. ФОП вона зареєструвала ще у 2011 році, тоді ж, за даними МОЗ, отримала ліцензію за спеціальністю народна та нетрадиційна медицина.

На сторінці Віри Масної в соцмережах вказано, що вона працює у Новороздільській міській лікарні медсестрою.

Віра Масна має сина Володимира Масного – стрийського підприємця. Володимир Масний займається ремонтом автівок, будівництвом і ремонтами і є власником фітнес-клубу в Стрию. Спільно з партнером Ігорем Процівим він володіє ТОВ «Айсберг Актив», що зареєстроване 5 років тому у Стрию.

41-річний Володимир Масний у 2020 році був кандидатом-самовисуванцем на голову Стрийської ОТГ, але програв вибори. У 2015 році він був кандидатом у депутати Стрийської міської ради від БПП.