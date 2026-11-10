Центральним елементом простору стануть великі окуляри

У вівторок, 10 листопада, мер Львова Андрій Садовий назвав переможця архітектурного конкурсу на створення простору пам’яті Івана Вакарчука у парку імені Івана Франка. Центральним елементом простору стануть великі окуляри.

«Мені подобається, що пам’ять про нього матиме саме таку форму. Його впізнавані окуляри нагадуватимуть про людину, яка вміла бачити далі й допомагала іншим пізнавати світ», – написав мер Львова.

Простір пам’яті облаштують у парку імені Івана Франка біля Львівського університету. На архітектурному конкурсі переміг проєкт Urbanideas.

«Переконаний, сюди приходитимуть студенти й викладачі, щоб зустрітися, почитати, поговорити чи перепочити. Завдяки архітектурним конкурсам у Львові з’являється дедалі більше таких місць, де хочеться бути. Дякую авторам проєкту зі студії Urbanideas! Попереду ще доопрацювання деталей, а поки гляньте, яким задумали цей простір», – додав Андрій Садовий.

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Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у віці 73 років у Львові. Він очолював Львівський університет близько 20 років, його п'ять разів переобирали на посаду ректора ЛНУ ім. Івана Франка. У 2007 році він отримав відзнаку «Герой України». Вакарчук був автором програми «Обдаровані діти села», завдяки якій діти із сільської місцевості отримали більше шансів вступити в університети.

Протягом 2007–2010 років Іван Вакарчук був міністром освіти і науки України. Саме за його керівництва в Україні ввели зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). На посаді міністра Вакарчук ініціював низку реформ в освітній сфері, зокрема у вищих навчальних закладах.

За своє життя Іван Вакарчук написав понад 400 наукових праць, мав ступінь доктора фізико-математичних наук. У 1996 році заснував наукові журнали «Журнал фізичних досліджень» та «Світ фізики».