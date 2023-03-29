Роман Гапачило працює в IT-компанії та є почесним президентом хокейної команди

Віце-президент з управління талантами IT-компанії Intellias та почесний президент хокейної команди «Галицькі Леви» (Львів-Новояворівськ) Роман Гапачило став позаштатним радником міського голови Львова з питань спортивної інфраструктури. Він працюватиме над розвитком напрямку Unbroken-спорт, щоб залучати ветеранів війни до спорту, і проектом будівництва льодової арени. Про це повідомила прес-служба міської ради у середу, 29 березня.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що радник розвиватиме новий напрямок реабілітаційного центру Unbroken – спортивний.

«Активно розвиваючи екосистему людяності НЕЗЛАМНІ, ми заглиблюємось у все нові площини. Зараз розпрацьовуємо напрямок Unbroken-спорт. Хлопці повертаються з війни, багато з них мають поранення, ампутовані кінцівки. Протезування і реабілітація – це добре, але також важливо, щоб люди мали можливість фізично тримати себе в тонусі. Роман Гапачило повинен залучати до Unbroken-спорт лідерів думок, талановитих людей, щоб зробити для українців якнайбільше», – сказав Андрій Садовий.

За словами Романа Гапачила, він працюватиме насамперед над розвитком хокею, следжу (хокей на візках) і проектjv льодової арени. На ній зможуть проводити змагання та сформувати команди спортсменів, які можуть стати ядром для збірної на Паралімпіаді.

«Я радий приєднатися до команди міста і реалізувати проект льодової арени, де хлопці і дівчата зможуть займатися sledge. Це не тільки спорт, який дає можливість для людей, які втратили кінцівки, віднайти себе у цій грі, а також й спільнота ветеранів війни по всьому світу. Вірю, що разом з Львівською міською радою та Unbroken ми зможемо це зробити і таким чином дати можливість людям, які втратили кінцівки, реалізувати себе в спорті», – наголосив Роман Гапачило.

Нагадаємо, у лютому 2022 року виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво «Льодової арени» на вул. Пулюя.