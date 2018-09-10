Мер Великих Мостів заборонив школярам користуватися мобільними на уроках

У Великих Мостах Сокальського району учням заборонили користуватися телефонами під час занять у школах. У місті створили правила користування мобільними під час навчання, передбачивши, що на уроках телефони мають бути вимкнені, а дзвонити та відсилати SMS на території школи можна лише у позаурочний час.

Розпорядження із правилами користування телефоном мер Великих Мостів Ярослав Ройко підписав ще до початку навчального процесу. Однак про існування цих правил стало відомо лише 10 вересня, коли на офіційному сайті міськради Великих Мостів опублікували цей документ.

У розпорядженні вказано, що у приміщенні та на території навчальних закладів мобільний обов'язково має бути у беззвучному режимі. Під час уроків телефон має бути вимкнений, а користуватися ним можна лише у тому випадку, якщо це дозволив учитель.

«Учасникам освітнього процесу заборонено: слухати радіо та музику в закладі без навушників; пропагувати жорстокість і насильство за допомогою мобільних телефонів; знімати, фотографувати, слухати музику (навіть у навушниках) під час проведення вчителем уроку; свідомо завдавати шкоди іміджу закладу», – вказано у правилах.

Мерія Великих Мостів також закликає батьків допомогти у дотриманні цих правил учнями.

Зазначимо, від 2007 року в Україні існувала офіційна заборона користуватися мобільними телефонами усіма учасниками освітнього процесу, однак міністр освіти Сергій Квіт у серпні 2014 року скасував відповідний наказ міністерства, мотивуючи це необхідністю використання сучасних технологій під час навчання.