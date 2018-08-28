Найкращі і найгірші школи Львова та Львівщини. Рейтинг 2018

Український центр оцінювання якості освіти опублікував детальні результати ЗНО по всіх школах. На основі цих даних ми створили актуальні рейтинги 25 найкращих навчальних закладів Львова та 25 найкращих шкіл Львівської області.

Ми також зробили інтерактивну карту всіх навчальних закладів Львова та області, на якій позначили результати ЗНО кожної із 446 шкіл. Залежно від результатів тестування, школи Львова та області поділили на три умовні групи – «добрі», «середні» та «погані».

Цьогорічні результати ЗНО доволі несподівані – вперше за весь час існування ЗНО жоден львівський школяр не отримав 200 балів з української мови/літератури та історії України. При цьому кількість львівських «200-бальників» цього року виявилась найнижчою за всю історію ЗНО. І це суттєво позначилося на рейтингу шкіл.

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При створенні рейтингу ми брали до уваги відсоток випускників, які на ЗНО отримали 180 і більше балів бодай з одного із чотирьох предметів – української мови/літератури, історії України, математики чи англійської мови. Рейтинговий бал кожної школи – це сума цих чотирьох показників. Якщо у школі якийсь із предметів здавали менше 10 учнів, то через надто низьку вибірку ми не враховували цей показник, відтак заклад не отримував балів з цього предмету.

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Найкращі школи Львова

Лідерами рейтингу найкращих шкіл Львова цього року стали Львівський фізико-математичний ліцей, спецшкола №37, Львівська академічна гімназія, Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка та НВК «Школа I ступеня-гімназія». Загалом у списку лише кілька звичайних шкіл – найкращі результати на ЗНО в основному демонструють випускники гімназій або шкіл з певною спеціалізацією.

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Незмінним у цьогорічному рейтингу виявився лише лідер – Львівський фізико-математичний ліцей. І це не дивно, адже він уже другий рік поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл України. Вищі бали на ЗНО з української мови та літератури отримали 81% випускників ліцею, а із математики – взагалі 87%. Такі результати дозволили йому не лише другий рік поспіль бути на вершині загального рейтингу, а й стати першим у двох рейтингах за окремими предметами – з мови/літератури та математики.

Лідерство Львівського фізико-математичного ліцею проявляється ще й у кількості випускників, які отримали під час тестування найвищі бали. Із 26 львівських учнів (місто + область), які отримали 200 балів за тест, випускниками ліцею є 12 осіб. Більше того – крім ліцею цього року жодна школа не мала більше одного 200-бальника.

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Цього року до списку найкращих шкіл міста потрапив і один приватний заклад – Львівська українська приватна гімназія. Чому в рейтингу лише один приватний заклад, пояснюється просто: приватні школи, як правило, мають значно меншу кількість випускників, відтак вибірка по них є надто малою, щоб включати ці заклади до рейтингу.

Частково це помітно навіть по Львівській приватній гімназії: ЗНО з історії України здавали лише восьмеро її випускників (менше 10, відтак ми не брали до уваги їх результати). Але це не завадило потрапити цій школі до десятки найкращих закладів міста.

Схожою є ситуація і з львівською гімназією «Євшан», школами №17 та №48, а також спецшколою №52 – усі вони потрапили до ТОП-25 на підставі результатів ЗНО лише із трьох предметів.

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Лише два учасника минулорічного рейтингу змогли покращити свої позиції у 2018 році – це Львівська академічна гімназія та НВК «Школа I ступеня-гімназія». Академічна гімназія із п'ятої позиції просунулася на третє місце, а НВК «Школа I ступеня-гімназія» із 16 місця перейшов на п'яте місце.

Цьогорічний рейтинг найкращих шкіл Львова оновився майже на половину – до його списку потрапили 11 нових шкіл. Найцікавішою тут є ситуація із львівським НВК школою-садком №94, який рік назад не входив навіть до 50 найкращих шкіл міста, а зараз завдяки дуже хорошим результатам тестування з математики та української мови/літератури зайняв шосту позицію в загальному рейтингу.

Схожа ситуація із рейтингами шкіл за окремими предметами. У ТОП-10 найкращих закладів за результатами тестів з української мови/літератури та англійської мови по чотири нових учасники. А в списку найкращих шкіл за підсумками ЗНО з історії України взагалі залишилося лише дві школи, які були в цьому рейтингу минулого року.

Найкращі школи Львівської області

У списку найкращих шкіл області також серйозні зміни – тут змінилися 13 із 25 учасників рейтингу. І найцікавіше, що два перші місця зайняли заклади, яких не було в минулорічному ТОП-25, – це Бродівська гімназія ім. І. Труша та Городоцький НВК №2.

Єдиною стабільною позицією у обласному рейтингу є 16 місце, яке, як у 2017 році, так і зараз займає Червоноградська гімназія.

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Двоє лідерів минулорічного рейтингу шкіл Львівщини суттєво погіршили свої позиції, хоч і не випали зі списку 25 найкращих: Новояворівський НВК із першого місця опустився на 14 позицію, а Дрогобицька гімназія ім. Б. Лепкого із другого – на 11 позицію. Миколаївська гімназія, яка у 2017 році займала третє місце серед обласних навчальних закладів, спустилася за межі рейтингу (до 42 місця).

Ситація із Новояворівським НВК, який минулого року не просто очолив обласний рейтинг, а навіть перевершив всі львівські школи, крім Львівського фізико-математичного ліцею та Класичної гімназії, є доволі цікавою. На 14 місце він опустився через низькі результати з математики, хоча минулого року Новояворівський НВК очолював окремий рейтинг шкіл Львівщини за результатами тестів із математики (61% його випускників отримали вищі бали).

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Зараз Новояворівський НВК залишається лише у списку найкращих із англійської мови. Як і у випадку з львівськими рейтингами за предметами, в області теж суттєво змінилася ситуація – у списку найкращих шкіл з української мови, математики та історії України з минулорічного рейтингу залишилися лише по двоє учасників.

Загалом результати випускників львівських шкіл є суттєво вищими за результати ЗНО школярів з області. Але цікаво, що найменшим цей розрив є в результатах тестів з англійської мови.

За іншими параметрами все без змін: дівчата значно краще здають тести, ніж хлопці, місто – краще за село, Львівщина – за Україну, а Львів – за Львівщину.

Результати всіх шкіл Львова та області

У процесі створення рейтингу ми порівнювали результати близько 600 шкіл Львова та області. Більшість із них ми нанесли на карту, розділивши на три категорії.

Червоний – школи з низькими результатами ЗНО (або надто мала вибірка), оранжевий – школи з середніми результатами ЗНО, зелений – школи з хорошими результатами ЗНО. У меню кожної школи показано відсоток випускників, які отримали 180-200 балів на ЗНО з чотирьох предметів. На карті немає шкіл, в яких було мене 10 випускників, які здавали ЗНО

Тут є 134 школи із хорошими результатами ЗНО – щонайменше 15% випускників отримали з кожного предмету високі бали, 219 шкіл із середніми результатами ЗНО (5-15% випускників отримали високі бали) і ще 93 шкіл з низькими результатами ЗНО або з недостатньою вибіркою за більшістю предметів.

Очевидно, цей поділ є орієнтовним. При кліку на позначку школи можна отримати детальнішу інформацію про результати ЗНО її випускників (для цього також можна написати назву школи в меню пошуку).