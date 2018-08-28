Квіти у школу нести? А гроші? А пропустити молитву можна?

«Жодних співбесід з дітьми при вступі в школу більше не буде».

Новий навчальний рік особливий бодай тим, що відходить у забуття таке поняття як «шкільна лінійка». Цього року кожна школа самостійно вирішує, в якому форматі святкувати День знань, і коли. А батьки тим часом проводять останній тиждень перед початком навчального року, атакуючи магазини канцтоварів та освітянські сторінки у соцмережах, намагаючись правильно підготувати дітей і нічого не пропустити.

ZAXID.NET відповідає на типові питання, які турбують батьків школярів в останні дні приготування до навчального року.

Що це за зустрічі будуть проводитись у школах замість лінійки?

Більшість шкіл Львова вирішила святкувати День знань у понеділок, 3 вересня, однак кілька таки проведуть урочистості у суботу, 1 вересня. Концепція Нової української школи (НУШ) передбачає, що шкільні лінійки більше не є обов’язковими. Кожна школа сама вирішує, як їй відзначати День знань. Більшість львівських навчальних закладів проводитимуть у цей день різні квести/розваги/флешмоби. У деяких школах після цього відбудеться перший урок на тему толерантності. Водночас кілька міських шкіл вирішили ще не відмовлятись від традиційної лінійки.

З детальнішою програмою святкування Дня знань у кожній школі Львова можна ознайомитися на сайті ЛМР.

У моїй школі святкування Дня знань вирішили розпочати з молебня у церкві. Чи можу я відмовитись?

Ніхто не має права наполягати на обов’язковій присутності вашої дитини на богослужінні. Однак у деяких навчальних закладах, наприклад, у школі №100, молебень – це єдиний захід на День знань. Тому пропустивши цей захід, ваша дитина фактично пропустить святкування Дня знань загалом.

Якщо в моїй школі не буде урочистої лінійки, то чи треба нести квіти вчителю?

Насправді дарувати квіти вчителю на 1 вересня – це лише традиція, яка була необов’язковою і до реформи освіти (хоча всі це все одно робили).

Якщо ви особисто маєте бажання подарувати вашій вчительці квіти, то можете це зробити, це не проблема. Але якщо не хочете/не маєте можливості витрачатись на подарунки вчителю – ви не зобов’язані це робити.

Також замість купівлі букетів можна приєднатись до традиційної акції «Благодійність замість квітів» від фонду «Таблеточки», і пожертвувати кошти на благодійність.

Чи обов’язково приносити в школу медичну довідку?

Міністерство охорони здоров’я ще у березні 2018 року скасувало «Медичну картку дитини» (форма № 026/о) – документ, який зберігався у школі, і куди записувалися усі дані про здоров’я дитини. Тому таку довідку у батьків ніхто не має права вимагати. Натомість перед початком навчального року дитині необхідно пройти огляд у педіатра чи сімейного лікаря, і взяти у нього дві довідки:

форми № 086-1/о, у якій має вказуватись група з фізкультури, у яку лікар рекомендує зарахувати дитину та за згоди батьків – висновок про її стан здоров'я;

форми № 063/о або «Карта профілактичних щеплень», де міститься інформація про усі вакцинації, зроблені дитині.

Я знаю, що усі школи забезпечували обладнанням і дидактичними матеріалами, але вчителька просить батьків скластися на закупівлю якихось зошитів. Що робити?

Львів цього року отримав 13,4 млн грн з держбюджету та виділив 9 млн грн з міського бюджету на закупівлю шкільних меблів, обладнання, підручників та інших необхідних речей. Близько 80% шкіл у місті уже забезпечені усім необхідним для навчання дітей, решта ще перебуває на стадії закупівель.

Якщо вчитель пропонує закупити ще щось додатково за свій кошт, то батьки цілком можуть відмовитись від цього. Тобто вибір має бути виключно за батьками.

Чи є якийсь перелік речей, які обов’язково мають бути у шкільному ранці?

Нічого особливого у наплечнику учня бути не повинно. Тобто це стандартні кілька зошитів, щоденник, ручка, олівець та інші канцтовари.

Також варто пам’ятати, що міністерство здоров’я має затверджені норми щодо ваги ранця. Наприклад, якщо першокласник важить 25 кг, то вага ранця не повинна перевищувати 2,5 кг. Зараз у багатьох школах є можливість залишати підручники у спеціальних шафках, і цим варто користатись, аби вберегти спину дитини від зайвих перевантажень.

У нашій школі є шкільна форма. Чи можу я сам/сама обрати, де її купувати?

Кожен окремий шкільний заклад самостійно визначає, чи запроваджувати шкільну форму, і батьки мають повне право як взагалі відмовитись від такої ініціативи, так і вносити свої пропозиції стосовно її вигляду. Навіть, якщо весь клас носить форму, ваша дитина має повне право ходити у повсякденному одязі.

Тут важливо зауважити, що ніхто не має права спонукати батьків купляти чи шити шкільну форму у якомусь конкретному магазині чи ательє. Питання стосовно тканин чи фасону форми також визначають самостійно батьки.

Чи можу я заходити до школи разом із дитиною?

Конкретного загального правила стосовно відвідування батьками шкіл не існує, кожна школа має внутрішні правила, де прописує, чи дозволяти батькам заходити у клас разом із дитиною, чи ні.

Великі школи зазвичай з метою безпеки дозволяють батькам проводити дитину лише у фойє, оскільки є ризик, що з великою кількістю батьків може зайти чужа людина. Цих правил краще дотримуватись, хоча і заборонити вам доводити свою дитину аж до класу вам ніхто заборонити не може.