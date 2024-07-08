Українська мережа кінотеатрів «Планета Кіно» анонсувала запуск власного стримінґового сервісу. Він матиме назву «Планета Онлайн». Його відмінність полягатиме в тому, що онлайн-кінотеатр пропонуватиме лише 4 фільми на тиждень (16 на місяць), відібрані експертами. Як пояснюють у «Планеті кіно», це дасть змогу глядачам не витрачати часу на вибір.

Перевага надаватиметься тим фільмам, які представляють авторське чи фестивальне кіно. Кожен фільм супроводжуватимуть ролики, анонси без спойлерів до перегляду та «післяфільм» після нього. Кожен фільм буде доступним чотири тижні, як у кінотеатрі.

Головна мета сервісу, як зазначають його власники – зацікавити глядачів кінематографом та допомогти їм вийти за межі стандартних блокбастерів.

Також мережа обіцяє найближчим часом суттєво оновити сайт та додати нові функції.

Новий продукт мали запустити 7 липня, проте через певні проблеми старт відклали до понеділка, 15 липня.