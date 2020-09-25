Торгова мережа «Рукавичка» цієї осені планує відкрити 10 магазинів у Львові, а 5 нових супермаркетів за цей тиждень. Про це повідомив профільний сайт про роздрібну торгівлю в Україні RAU. Відтак кількість великих магазинів цієї мережі у місті збільшиться до 172-ти.

Збільшення кількості магазинів «Рукавичка»у мережі назвали логічним рішенням після впровадження переформатування мережі.

Перші два супермаркети відкриють на вул. Стрийській, 108 та вул. Б. Хмельницького 99, 25 і 30 вересня.

Відкриття нових супермаркетів «Рукавичка»

А ще три торгові точки планують відкрити 2 жовтня на вул. Мельника, 8б, на вул. Замарстинівській, 43 і на вул. Тершаківців, 1.

Нові супермаркети площею від до 100 до 348 м відкривають в оновленому форматі, дизайні та концепції зручного супермаркету. Тому незалежно від площі торгового приміщення, супермаркети будуть обладнані так, щоб покупцям було зручно робити закупи, а також вони змогли поласувати свіжою випічкою та фірмовою піцою.

Нагадаємо, наразі у Львові працюють 40 супермакетів «Рукавичка», разом з новими об’єктами їхня кількість зросте до 45-ти.

З нагоди відкриття у нових магазинах діятиме акція для покупців з розіграшем 5-ти сертифікатів на 10 тис. гривень на відпочинок.

«Рукавичка» – найбільша західноукраїнська мережа продовольчих супермаркетів, до складу якої донедавна входили 167 магазинів. Разом з новими супермаркетами, відкриття яких анонсували, «Рукавичка» налічуватиме 172 магазин. А до кінця року планує досягти позначки 180.

Відкриття нових супермаркетів «Рукавичка»

Мережа «Рукавичка» належить компанії «Львівхолод», яка також володіє власним розподільчим центром, м'ясопереробним цехом та акредитованою харчовою лабораторією.

«Рукавичка» віддавна лідирує на території Західної України і займає 4 місце у всеукраїнському рейтингу мереж.

Окрім якісної продукції українського виробника та власного імпорту, мережа розвиває ще й свої ТМ «Традиція», «Кухарочка», «То є просто», «Глянц» та «Гальба». Нещодавно мережа запустила ще одну власну торгову марку «Сірко». Цього разу увагу зосередили на високоякісних товарах з сегменту продукції для дітей, які спеціально для «Рукавички» вироблятимуть найкращі українські виробники.

Разом з ідеєю доброї ціни, мережа запроваджує традиції корисних та свіжих продуктів. Також «Рукавичка» активно розвиває власне виробництво, доставку продуктів та продукцію To GO.