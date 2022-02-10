Судова тяганина за приміщення тривала з 2015 року

У Івано-Франківську депутати міськради проголосували за знесення приміщень на вул. Чорновола, у яких розміщувалась церква УПЦ МП. Для того, щоб депутати проголосували за це рішення, міський голова Руслан Марцінків терміново скликав на 10 лютого позачергову сесію. За рішення знести приміщення проголосували 34 депутати з 35 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед початком сесії канцлер курії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Віталій Федун благословив роботу сесії та запросив депутатів до спільної молитви. Після чого міський голова Руслан Марцінків зачитав порядок денний сесії, у якому, зокрема, йшлося про знесення приміщень на вул. Чорновола, у яких до 7 грудня розміщувалась церква УПЦ МП.

«Мова йде про будівлю, яку ми відсудили у церкви Московського патріархату. Нагадаю, що їм свого часу надавалася ділянка на вул. Довженка з умовою, що вони з вулиці Чорновола переселяються. Відразу кажу про те, що там буде дитячий садок. І оголошую, що ми цей садок будемо будувати методом народної будови. Мова йде про те, що ми випустимо бофони [грошові документи з фіксованими номіналом] і будемо їх продавати, для того, щоб будувати цей дитячий садок», – заявив міський голова Руслан Марцінків.

За словами міського голови, проект садочку вже розробили, там планують розмістити п'ять груп. Рішення про знесення існуючого приміщення колишньої церкви УПЦ МП підпримали 34 депутати з 35 зареєстрованих у сесійній залі.

Зазначимо, що у понеділок, 7 лютого, виконавча служба згідно з рішенням Верховного суду виселила церкву УПЦ МП з приміщень на вул. Чорновола у Івано-Франківську. Попередньо, 3 лютого міський голова Руслан Марцінків заявив, що мерія звернулась до єпархії УПЦ МП з проханням виконати рішення суду та добровільно виїхати з приміщення колишнього дитсадка.

Звільнити приміщення на вул. Чорновола Верховний суд зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ МП ще в жовтні 2021 року, однак вона цього не зробила. Судова тяганина за ці приміщення тривала з 2015 року.