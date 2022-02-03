У 2006 році виконком тимчасово передав в оренду єпархії УПЦ МП приміщення дитсадка

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що мерія звернулась до єпархії УПЦ МП з проханням виконати рішення суду та виїхати з приміщення дитсадка. Йдеться про приміщення на вул. Чорновола, за яке судова тяганина триває з 2015 року. У жовтні 2021 року Верховний суд зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ МП, звільнити приміщення, однак вона цього не зробила. В планах міської влади влаштувати на цьому місці навчальний дитячий заклад.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, єпархію УПЦ МП повідомили, що вона добровільно має виїхати з приміщення дитсадка на вул. Чорновола.

«Ми маємо рішення виконавчої служби і по процедурі ми повідомили Московський патріархат, що виграні всі суди. Тому просимо добровільно виконати рішення суду. Але якщо не будуть добровільно, то є відповідна законодавча процедура. В межах законодавства ми готуємося до повернення цього майна територіальній громаді. Нагадаю, ми виграли Верховний суд, тобто маємо усі законні на сьогодні рішення для того, щоб вчиняти в межах закону юридичні дії», – заявив Руслан Марцінків у ефірі радіо «Західний полюс».

Міська влада планує, що за адресою вул. Чорновола, 6 працюватиме навчальний дитячий заклад.

Зазначимо, що Верховний Суд України зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ МП, звільнити приміщення на вул. Чорновола, 6 та передати його у постійне користування департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради.

У 2006 році виконком міської ради передав в оренду єпархії УПЦ МП два нежитлових приміщення загальною площею 300 м2 для використання під молитовний будинок та канцелярію єпархіального управління. Йдеться про будівлі в яких раніше був дитсадок. У цих приміщеннях церква мала знаходитись доти, доки не збудують храм на розі Довженка-Дорошенка. Його збудували у 2009 році, однак церква приміщення так і не звільнила.