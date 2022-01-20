Марцінків пропонує вносити символічну плату 100-150 грн

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував легалізувати збір коштів у дитсадках. На засіданні виконкому, яке відбулося у четвер, 20 січня, мер запропонував офіційно оформлювати внески від батьків. Директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук пообіцяв обговорити пропозицію з керівниками садків на найближчій нараді.

Про ідею міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа легалізувати збір грошей у дитсадках повідомив сайт «Курс». Пропозиція прозвучала після звітів за 2021 рік дошкільних навчальних закладів № 1 «Калинонька» та № 2 «Малятко».

«Ми всі тут брешемо, кажемо, що не збирають гроші по групах. Ну, брешемо відверто. Насправді всі збирають потроху, батьки самі ініціюють. Може, ввести якусь символічну плату, 100-150 гривень. Провести це рішенням виконкому, щоб не принижуватися і не розказувати байки. Щоб батьки знали, що вони здали і не будуть з них витребовувати. Давайте підемо таким шляхом, якимось законним», – запропонував Руслан Марцінків.

Водночас директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук пообіцяв опрацювати пропозицію. За його словами наступного тижня буде нарада з керівниками садків, і там це питання обговорять.