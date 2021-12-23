На зарплату працівників міськвиконкому у 2022 році витратять 63 млн грн

Депутати міської ради Івано-Франківська одноголосно затвердили бюджет на 2022 рік під час сесії у четвер, 23 грудня. За відповідне рішення проголосувало 40 депутатів. Доходи бюджету громади наступного року становитимуть 4 млрд грн, видатки – 4,2 млрд грн, що на 20% більше ніж минулого року.

Найбільше грошей у бюджеті заклали на фінансування освіти – 1,9 млрд грн. Водночас на медичну галузь витратять – 92 млн грн, а на соцзахист – 205 млн грн. Культура і спорт отримає 3,8 млн і 45 млн грн відповідно. Загальний фонд заробітної плати міськвиконкому на 2022 рік запланований на рівні 63 млн грн.

Коментуючи проект бюджету міський голова Руслан Марцінків зауважив, що майже 70% бюджету витратять на фінансування освіти. «Освіта з’їдає у нас 70% бюджету. Це дуже багато. В інших містах це 50%. Треба проаналізувати у чому тут проблема. Це означає, що десь ми допустили помилку у фінансуванні освітньої галузі», – сказав Руслан Марцінків.

Також під час ухвалення бюджету депутати проголосували за рішення встановити надбавку за складність, напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу інструкторам з фізкультури, у розмірі 25% – музичним керівникам, у розмірі 15% – вихователям. Крім цього, коштом бюджету будуть щомісячно преміювати у розмірі посадового окладу шеф-кухарів та кухарів у закладах освіти.

Додамо, що бюджет Івано-Франківська на 2021 рік був суттєво меншим. Доходи бюджету міська рада визначила у сумі 2,9 млрд грн, а видатки – 3,4 млрд грн.