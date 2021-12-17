Стрічка «Мій юний принц» розповідає історію гомосексуальних стосунків, прем'єра запланована на літо 2022 року

Депутати Івано-Франківської облради під час сесії у п'ятницю, 17 грудня, звернулись до Верховної Ради з вимогою скасувати держфінансування стрічки «Мій юний принц» та не допустити її вихід у прокат. На думку депутатів стрічка відверто пропагує ЛГБТ-стосунки та глумиться над християнськими цінностями українців. За рішення підтримати звернення проголосувало 57 депутатів з 72 зареєстрованих.

«Івано-Франківська обласна рада вважає відвертою провокацією використання коштів з державного бюджету України для підтримки вищезгаданого кінопроєкту. На наше глибоке переконання, саме родина завжди була і буде фундаментом суспільства. Статистичні дані доводять, що традиційна родина позитивно впливає на здоров’я, довголіття, фінансову стабільність і рівень задоволення життям усіх членів сім’ї. На противагу нашим віковічним традиціям гомосексуальний спосіб життя змінює суспільне сприйняття родини і цим складає реальну загрозу як окремо взятій людині, так і сім’ї та нації загалом», – йдеться у зверненні депутатів.

Депутати облради вважають, що стрічка «Мій юний принц» не лише ображає релігійні почуття людей, а й формує викривлену свідомість у молоді та є загрозою для українського суспільства загалом.

Крім скасування рішення про виділення фінансування, депутати Івано-Франківської облради вимагають видалити всі рекламні матеріали, які ображають релігійні почуття вірян та не допустити вихід і поширення стрічки на території України. Також вимагають офіційне вибачення від Ради з державної підтримки кінематографії Державного агентства України з питань кіно та авторів фільму за образу релігійних почуттів.

Додамо, що Львівська облрада на засіданні у вівторок, 16 листопада, також звернулася до міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства України з питань кіно з вимогою позбавити державного фінансування виробництво фільму Хачіка Васіляна «Мій юний принц».

У центрі сюжету стрічки – 17-річний підліток Поль, який страждає на хворобу розладу психіки. Він веде розгульне життя у своєму шикарному домі. Хлопець відчуває нездоровий сексуальний потяг до власної матері Софії. Все змінюється з появою інших героїв – Марка та його сина Антуана. Між дорослими зав’язуються стосунки, а також між Полем та Антуаном. У результаті це призведе до трагедії – справи про подвійне вбивство.