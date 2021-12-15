Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines не пояснила причини повного скасування рейсів до Івано-Франківська

Новостворена українська авіакомпанія Air Ocean Airlines повністю скасувала рейси з Києва до Івано-Франківська. Пасажирам, які вже придбали квитки, перевізник повертає гроші посилаючись на оперативні причини.

Про скасування планів авіакомпанії Air Ocean Airlines запустити з 21 грудня рейс з Києва до Івано-Франківська у середу, 15 грудня, виданню «Галка» повідомили пасажири, яким почали повертати гроші за раніше придбані квитки. У розмові з журналістами представниця авіакомпанії повідомила, що перевізник прийняв рішення повної, а не тимчасової відміни рейсів в Івано-Франківськ. При цьому вона не уточнила причини такого кроку.

Продаж квитків за напрямком «Київ – Івано-Франківськ» Air Ocean Airline відкрила 4 грудня. «Чарівне місто Івано-Франківськ та неперевершений Буковель готові зустріти тебе вже найближчим часом. З 21 грудня ми починаємо виконувати щоденні (окрім суботи) регулярні рейси з Києва (Жуляни) до Івано-Франківська, на комфортабельному АН-148», – йшлося у повідомленні прес-служби. Вартість квитка в одну сторону була від 1682 грн в один бік та 3211 грн у два боки.

Як інформував ZAXID.NET, Air Ocean Airlines – нова українська авіакомпанія, яка вже відкрила рейси зі Львова до Києва, а з 10 грудня має почати літати до Дніпра і з 12 грудня – до Харкова. Це перша авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148. Наразі у флоті Air Ocean Airlines є два таких літаки, щоправда, вони виготовлені на заводі у російському Воронежі і експлуатувались в Росії авіакомпанією «Ангара».