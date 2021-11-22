У понеділок, 22 листопада, літак нової української авіакомпанії Air Оcean Аirlines здійснив перший рейс за маршрутом Київ – Львів. Авіалінії пропонують польоти на літаках АН-148 – розробці українського державного підприємства «Антонов».

АН-148 розрахований на 75 пасажирів. І пілоти, і керівництво авіакомпанії, і представники авіабудівного концерну запевняють, що їхні літаки безпечні, відповідають усім міжнародним вимогам і стандартам.

«Вибираючи тип літака, ми зупинилися на АН-148. І на це є кілька причин. Насамперед, цей літак відповідає всім міжнародним вимогам і може літати практично в усі аеропорти. Тобто нічим не поступається фірмам Boeing чи Airbus», – говорить директор авіакомпанії Air Оcean Аirlines Микола Мельниченко.

Крім того, все обслуговування літаків і навчання пілотів здійснюють в Україні.

Зі Львова вже відкрили рейси до Києва, Дніпра та Харкова. При чому до столиці можна летіти щодня, а в інші міста – двічі на тиждень. Наразі найнижча ціна квитка – 839 грн в один бік. Харчування включено у тариф.

В авіакомпанії кажуть: якщо буде великий попит, відкриватимуть додаткові рейси. А наступного року Air Оcean Аirlines збирається зв'язати Львів прямим сполученням з Одесою та Херсоном.

Раніше літаки АН-148, якими користується тепер українська авіакомпанія, були в експлуатації російського авіаперевізника «Ангара». Через війну та санкції РНБО російська компанія не могла використовувати свій флот. Адже літаки АН – це українська розробка. І без послуг українського заводу «Антонов» їх обслуговувати неможливо. Тож літаки спершу простоювали, а потім змінили користувача. І тепер літатимуть не у Росії, а між українськими містами.

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