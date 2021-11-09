Рейси зі Львова до Києва виконуватимуть 5 днів на тиждень

Із 20 грудня український лоукостер Bees Airline запускає прямий рейс зі Львова до Києва. Вартість квитків починається від 595 грн.

Як повідомляє Lowcostavia, рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень: у понеділок, середу, четвер, п'ятницю та неділю.

Розклад авіарейсів:

Київ – Львів: виліт у понеділок, середу і суботу о 13:30, у четвер о 18:30, у п'ятницю о 8:30;

Львів – Київ: виліт у понеділок, середу, четвер і неділю о 20:30, у п'ятницю о 15:30;

Наразі на сайті авіакомпанії можна придбати квитки лише з 20 грудня до 21 січня. Додамо, що зараз зі Львова до Києва виконують прямі рейси авіакомпанії Wind Rose та «Мотор Січ».

Зазначимо, що українська авіакомпанія Bees Airline зі Львова літає лише до Києва, тоді як з Києва виконує рейси до Барселони, Апліканте, Анталії, Одеси, Шарджі, Батумі, Єревану та Тбілісі. Флот авіакомпанії складається з чотирьох літаків Boeing 737-800 Next Generation. Гендиректором компанії є Євген Хайнацький, який раніше керував іншою лоукост-авіакомпанією SkyUp.