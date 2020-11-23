В Україні з’явиться нова бюджетна авіакомпанія Bees Airline, яка планує здійснювати як чартерні, так і регулярні авіаперельоти. перший свій чартерний політ компанія планує здійснити до Єгипту уже наприкінці 2020 року або на початку 2021 року. Регулярні лоукост-рейси компанія хоче запустити у квітні, повідомило в понеділок, 23 листопада, галузеве видання «Мінтранс».

Як розповів представник акціонера авіаперевізника і колишній гендиректор українського лоукостера SkyUp Євген Хайнацький, нині компанія подала заявку на отримання сертифіката експлуатанта і до кінця року може почати польоти.

«Старт польотів залежатиме від того, як швидко ми отримаємо сертифікат експлуатанта. Якщо до 22 грудня, то ми запустимо чартерні рейси на свята. Якщо ні, то полетимо в районі 15 січня», – розповів Хайнацький.

За його словами, Bees Airline нині уже взяла у лізинг перші два Boeing 737-800, які раніше використовувала МАУ. Наступного року лоукостер хоче взяти ще два повітряних судна, а на 2022 рік розшити свій авіапарк до шести літаків.

Повноцінний старт компанія планує на квітень 2021 року, коли почне виконувати регулярні лоукост-рейси. Утім, в компанії можуть переглянути плани щодо запуску в разі, якщо в Україні запровадять черговий локдаун. Базуватиметься нова авіакомпанія в аеропорту «Київ-Жуляни».

Нині перевізник розробляє програму польотів на літній період 2021 року. Конкретних напрямків Хайнацький наразі не назвав, але як один з варіантів лоукостер розглядає грузинське Батумі.

Щодо чартерних рейсів, то Bees Airline підписала договір із туроператором Tez Tour Ukraine. Перший рейс компанії буде саме чартерним до Єгипту.

Про ціни поки також відомо мало.

«Комерційний відділ наразі працює над цим. Ми обговорюємо, чи будуть у нас умовно квитки по 5 євро», – розповів Хайнацький.

Кінцевим бенефіціаром авіакомпанії є Сергій Смирний. Він також є співвласником сільськогосподарської компанії «Континент», розташованої на Закарпатті. Другий співвласник «Континенту» – Сергій Буртин, власник туроператора Tez Tour Ukraine.

Інвестиції у Bees Airline становлять близько $1 млн. В операційний прибуток компанію збираються вивести на другий рік роботи.