Air Ocean Airlines – перша авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines відкрила продаж квитків на чотири внутрішні рейси – з Києва до Львова, Чернівців та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

Як ідеться на сайті перевізника, перші рейси між Києвом (аеропорт «Київ») та Запоріжжям заплановані на 21 листопада, між Львовом та Києвом – на 22 листопада, між Чернівцями та Києвом – 28 листопада, а зі Львова в Харків почнуть літати з 12 грудня.

Рейси між Києвом та Львовом і Запоріжжям виконуватимуться щодня, між Києвом та Чернівцями – тричі на тиждень по понеділках, вівторках та п’ятницях, а між Львовом та Харковом – двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Виліт з Києва до Львова – о 10:00, зворотно – о 17:00, час у дорозі – 1 година. Вартість квитків в один бік стартує від 30 доларів. Виліт зі Львова в Харків – о 12:30, зворотно – о 14:45, час у дорозі – 1 година 15 хвилин. Вартість квитків в один бік стартує від 62 доларів. Виліт з Чернівців у Київ – о 7:30, зворотно – о 19:00, час у дорозі – 1 година. Вартість квитків в один бік стартує від 49 доларів.

Авіакомпанія пропонує пасажирам п’ять різних тарифів. Найдешевший – Promo – включає перевезення ручної поклажі вагою до 7 кг та зареєстрованого багажу до 23 кг. Тариф Basic додатково дозволяє за 50 доларів змінити дату вильоту або маршрут. Тариф Flexible дозволяє безкоштовно змінити дату вильоту до трьох разів, змінити маршрут за 50 доларів, а також повернути частину грошей за квиток. Тариф Standart, у порівнянні з Flexible, дозволяє перевезти ручну поклажу вагою до 9 кг.

Найдорожчий тариф – Premium – включає перевезення двох ручних поклаж вагою до 7 кг кожна, два зареєстровані багажі вагою до 32 кг, безкоштовну зміну дати вильоту, повне повернення грошей за квиток, часткове повернення грошей за квиток у випадку неявки на рейс, зміну дати вильоту з доплатою у випадку неявки, а також зміну маршруту з доплатою.

Як інформував ZAXID.NET, Air Ocean Airlines отримала права на експлуатацію п’яти внутрішніх повітряних ліній, а також однієї міжнародної. Окрім оголошених рейсів, авіакомпанія має дозвіл літати зі Львова у Дніпро, а також з Києва в Амман (столиця Йорданії). 30 жовтня перевізник виконав свій перший рейс із Києва у Миколаїв.

Air Ocean Airlines – перша авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148. Наразі у флоті Air Ocean Airlines є два таких літаки, щоправда, вони виготовлені на заводі у російському Воронежі і експлуатувались в Росії авіакомпанією «Ангара».