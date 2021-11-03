Три тижні тому європейська лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала відкриття 26-ти нових маршрутів, із яких зі Львова – дев’ять. Із весни авіакомпанія виконуватиме 32 маршрути і стане найбільшою авіакомпанією за кількістю авіарейсів у львівському аеропорту.

Днями Львів вперше відвідав президент Wizz Air Роберт Кері (Robert Carey). У інтерв’ю ZAXID.NET він розповів про те, як авіакомпанія пережила коронавірусну кризу, як вивчає ринок для відкриття нових напрямків і чому львів’яни мають обрати для подорожей Wizz Air.

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Як авіакомпанія пережила коронакризу? Чи вдалось після відкриття кордонів повернутись до докарантинних показників?

Це були дуже важкі часи, які поставили перед нами багато викликів. Все зачинялось, люди припиняли подорожувати.

Ми довго спостерігали за обмеженнями, які вводили влади різних країн світу. Наша перша реакція була, як в усіх, – ми трохи зменшили кількість польотів на цей час, але згодом почали їх відновлювати і попри глобальну пандемію побачили можливості для розширення авіакомпанії. Зокрема, скоро ми отримаємо нові літаки.

Наприклад, торік у Італії через складну ситуацію з коронавірусом суттєво знизилась кількість авіарейсів, а тепер Італія у нас на третьому місці за кількістю авіаперевезень.

Роберт Кері у Львівській міські раді / фото Романа Балука

Взагалі я не думаю, що зараз ми повноцінно повертаємось на той рівень, що був перед пандемією, однак Wizz Air влітку вдалось використати 105% своїх потужностей: влітку в роботі було 115 літаків, а наступного літа плануємо збільшити цю кількість до 170 літаків. Все-таки ми очікуємо певного збільшення рейсів, але це залежатиме від відновлення повноцінної роботи аеропортів.

Завдяки яким напрямкам вдалось досягнути цих 105%?

Найпопулярніших напрямків Wizz Air не розкриватиму, бо цим можуть скористатися конкуренти. Але найбільше попиту ми побачили у трьох категоріях пасажирів: у працівників, які їхали по роботі за кордон і повертались, у пасажирів, які літали до своїх родичів чи друзів, і в туристів. Більшість людей у будь-який час хоче у відпустку.

Який флот і кількість працівників у авіакомпанії зараз?

Як я вже говорив, до пандемії і цього літа ми мали 115 літаків, а до наступного літа флот авіакомпанії налічуватиме 170 літаків. Що стосується України, то донедавна ми базували тут чотири літаки, а тепер їх буде 11 – три у Львові та вісім у Києві.

Оголошення про базування у Львові ще двох літаків і відкриття нових маршрутів дозволить нам збільшити кількість працівників на 300, тому ми активно шукаємо новий персонал, який працюватиме безпосередньо тут. Упродовж наступних півроку нам треба знайти в Україні додатково понад 100 пілотів. Ми також шукаємо понад 150 членів екіпажу. Найближчими тижнями в Україні буде багато заходів, де набиратимуть персонал, і ми запрошуємо всіх, хто зацікавлений у розвитку кар’єри в авіації, відвідати наш сайт, щоб дізнатися більше про набір.

Wizz Air літає із п’яти українських міст і шести регіональних аеропортів. Чим спричинений такий розвиток українського ринку для авіакомпанії?

Ми довго спостерігали за українським ринком і на основі цього почали розширення, зважаючи на низку чинників. Зокрема, через дуже інтенсивний трафік трудових мігрантів між Україною та іншими країнами. Крім цього, в українців з’явилося більше можливостей для подорожей, тому зріс попит на нові маршрути з різних міст. Багато туристів захотіли летіти з Європи в Україну, а після угоди України та ЄС про відкрите небо цей сегмент туризму лише набиратиме обертів. І саме ця угода дозволила нам анонсувати 26 нових маршрутів із України, 9 із яких – зі Львова.

Із весни у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького базуватиметься три літаки Wizz Air. Що це означає для авіакомпанії та пасажирів?

Насамперед, для Львова це означає 100 нових прямих робочих місць і 300-400 – непрямих для працівників готелів, ресторанів і загалом туристичної галузі. Це ефект безпосередньо для міста.

Для аеропорту збільшення кількості пасажирів означає збільшення доходів. Ну а для пасажирів ми розширюємо мережу для подорожей. Зараз, наприклад, є 23 напрямки зі Львова, а з весни буде 32. Це велике розширення.

Як ви вивчали попит перед запуском цих рейсів?

Є різні чинники. Насамперед, ми маємо власну аналітику, зважаємо на свої дані та загальну статистику: куди люди більше літають по роботі чи подорожують, комунікуємо з аеропортами щодо запитів від пасажирів, питаємо у туроператорів, куди найчастіше купують сімейні тури.

Ми також відслідковуємо, куди і де люди купують квитки, дивимось, за якими напрямки вже є дорогі квитки, і перевіряємо, чи можемо літати туди дешевше.

Є напрямки, які для нас поки що закриті. Наприклад, у аеропорту Амстердама дуже високий протекціонізм місцевої авіакомпанії KLM, яка не хоче пускати конкурентів. Але ми оголосили новий напрямок із Києва в Ейндговен, що дуже близько.

Які найбільш рентабельні чи найпопулярніші маршрути зі Львова? Чи розглядаєте ви ще нові напрямки?

Первинна реакція від пасажирів на нещодавнє оголошення про 26 нових рейсів із чотирьох міст України була дуже класною. Ми вже бачимо багато замовлень, пасажири купили багато квитків. Тому однозначно ми будемо розростатися тут, в Україні, і у Львові зокрема. Але плани на нові напрямки поки що відкривати не буду.

На початку пандемії, коли авіакомпанії скасували більшість рейсів, Wizz Air не лише повернула пасажирам на особистий рахунок гроші за квитки, а й додала певні відсотки. Очевидно, що економічно невигідно йти на такий крок. Загалом наскільки вигідно компанії встановлювати такі низькі ціни на квитки? Чи є вартість квитків окупною для Wizz Air?

Так, на початку пандемії в складній ситуації опинилися як авіакомпанії, так і пасажири. Ми розуміємо, що пасажири хотіли б повернути гроші за квитки, бо вони не знали, що буде далі і коли вони зможуть знову кудись полетіти. Тоді ми вирішили, що пасажирам необхідно повернути гроші і якнайшвидше. Ми сподівалися, і це рішення виправдало себе, що наші пасажири, коли стабілізується ситуація, до нас повернуться і скористаються послугами Wizz Air. Тому ця пропозиція стала win-win для нас і для покупців.

Як ми заробляємо? Люди шукають, як полетіти кудись дешево, і ми можемо дозволити собі зробити цю послугу дешевшою завдяки контролю витрат.

В Україні на міжнародних напрямках Wizz Air найбільше конкурує з ірландським лоукостером Ryanair. У авіакомпаній навіть є однакові маршрути. Чому пасажир тоді має обрати Wizz Air?

Найочевидніший чинник – це ціна, ми позиціонуємо себе як лоукост і пропонуємо максимально можливі низькі ціни на перельоти. Ще одна причина – це рівень сервісу. Наш екіпаж дуже відданий і це відчувають пасажири. Ми пропонуємо кращий розклад, бо вивчаємо, коли людям зручніше їздити, в які дні і в який час, та намагаємось це враховувати.

Літаки Wizz Air – доволі нові, їхній середній вік не більше п’яти років, і дуже мало авіакомпаній у Львові можуть таке запропонувати. Ми називаємо себе найзеленішою авіакомпанією в Європі через низький рівень шкідливих викидів. У нас найновіші літаки – Airbus 321neo, вони дуже малоенергозатратні. Тобто для екологічно свідомих людей це є додатковою причиною вибрати Wizz Air.

У флоті Wizz Air є новітні літаки Airbus 321neo

Нещодавно Україна підписала угоду з ЄС про відкрите небо, яка передбачає, що іноземні авіакомпанії зможуть виконувати тут внутрішні рейси. Чи розглядаєте ви внутрішні маршрути Україною?

На жаль, поки угода ще не набула чинності, планувати внутрішні маршрути Україною ми не можемо. Як тільки це стане можливим – безумовно, ми будемо розглядати варіант запуску внутрішніх маршрутів Україною, це перспективний ринок.

Пандемія триватиме, і, вочевидь, час від часу будуть вводитись нові обмеження. Чи спілкуються авіакомпанії з урядом ЄС, аби ці нові обмеження якомога менше торкнулися авіагалузі?

Другий рік пандемії – більш прогнозований для нас. Як мінімум, від більшості урядів є чітке розуміння обмежень. Наприклад, якщо ви вакциновані – ви можете подорожувати. Ще рік тому такого розуміння не було. Тому це дозволяє нам прогнозувати свої дії.