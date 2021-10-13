Wizz Air відкриває дев’ять нових напрямків зі Львова
Львів з'єднають прямими авіарейсами з Барселоною, Парижем та іншими туристичними містами Європи
Лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття у 2022 році дев’яти нових маршрутів зі Львова у європейські країни. Про це повідомляє Lowcos Avia з посиланням на інформацію з офіційної прес-конференції авіакомпанії.
У середу, 13 жовтня, представники авіакомпанії Wizz Air оголосили про відкриття наступного гоку понад 20 нових рейсів з України. Нові напрямки зі Львова, Києва, Одеси і Харкова уже доступні для резервації на сайті Wizz Air. Угорський лоукостер планує додатково літати з України у декілька міст Франції, Іспанії, Швейцарії, Португалії, Нідерландів, Греції та Чехії.
Зокрема зі Львова Wizz Air відкриває дев’ять нових напрямків:
- Львів – Париж (Бове) – з 28 березня;
- Львів – Ніцца – з 1 червня;
- Львів – Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня;
- Львів – Ейндховен – з 27 березня;
- Львів – Барселона – з 28 березня;
- Львів – Мадрид – з 27 березня;
- Львів – Афіни – з 4 червня;
- Львів – Салоніки – з 2 червня;
- Львів – Венеція (Тревізо) – з 4 червня.
Купити квитки на нові напрямки можна вже на сайті та в додатку Wizz Air. Польоти стартують весною та влітку 2022 року. Вартість квитка в одну сторону стартує від 800 грн.
Також Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11. Два літаки отримають базу у Львові, додатково до одного існуючого. А ще п’ять нових літаків будуть базуватися в Києві, додатково до трьох уже наявних у столиці.
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:
- Київ – Париж (Бове);
- Київ – Ніцца;
- Київ – Брюссель (Шарлеруа);
- Київ – Базель;
- Київ – Ейндговен;
- Київ – Барселона;
- Київ – Мадрид;
- Київ – Аліканте;
- Київ – Малага;
- Київ – Пальма-де-Майорка;
- Київ – Порту;
- Київ – Ханья.
З Одеси і Харкова Wizz Air відкриває 5 нових напрямків:
- Харків – Салоніки;
- Харків – Пардубіце;
- Одеса – Афіни;
- Одеса – Пардубіце;
- Одеса – Лондон.
Нагадаємо, під час саміту Україна – ЄС, що відбувається в Києві, наша країна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка відкриває можливості для стрімкого розвитку пасажирського авіасполучення, в тому числі і на внутрішніх маршрутах.
Зараз авіакомпанія Wizz Air літає зі Львова в 23 міста Польщі, Італії, Угорщини, Словаччини, Португалії. Чехії. Німеччини, Великої Британії, Литви та Кіпру.