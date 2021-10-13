Wizz Air розширює карту маршрутів з України

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття у 2022 році дев’яти нових маршрутів зі Львова у європейські країни. Про це повідомляє Lowcos Avia з посиланням на інформацію з офіційної прес-конференції авіакомпанії.

У середу, 13 жовтня, представники авіакомпанії Wizz Air оголосили про відкриття наступного гоку понад 20 нових рейсів з України. Нові напрямки зі Львова, Києва, Одеси і Харкова уже доступні для резервації на сайті Wizz Air. Угорський лоукостер планує додатково літати з України у декілька міст Франції, Іспанії, Швейцарії, Португалії, Нідерландів, Греції та Чехії.

Зокрема зі Львова Wizz Air відкриває дев’ять нових напрямків:

Львів – Париж (Бове) – з 28 березня;

Львів – Ніцца – з 1 червня;

Львів – Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня;

Львів – Ейндховен – з 27 березня;

Львів – Барселона – з 28 березня;

Львів – Мадрид – з 27 березня;

Львів – Афіни – з 4 червня;

Львів – Салоніки – з 2 червня;

Львів – Венеція (Тревізо) – з 4 червня.

Купити квитки на нові напрямки можна вже на сайті та в додатку Wizz Air. Польоти стартують весною та влітку 2022 року. Вартість квитка в одну сторону стартує від 800 грн.

Також Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11. Два літаки отримають базу у Львові, додатково до одного існуючого. А ще п’ять нових літаків будуть базуватися в Києві, додатково до трьох уже наявних у столиці.

З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);

Київ – Ніцца;

Київ – Брюссель (Шарлеруа);

Київ – Базель;

Київ – Ейндговен;

Київ – Барселона;

Київ – Мадрид;

Київ – Аліканте;

Київ – Малага;

Київ – Пальма-де-Майорка;

Київ – Порту;

Київ – Ханья.

З Одеси і Харкова Wizz Air відкриває 5 нових напрямків:

Харків – Салоніки;

Харків – Пардубіце;

Одеса – Афіни;

Одеса – Пардубіце;

Одеса – Лондон.

Нагадаємо, під час саміту Україна – ЄС, що відбувається в Києві, наша країна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка відкриває можливості для стрімкого розвитку пасажирського авіасполучення, в тому числі і на внутрішніх маршрутах.

Зараз авіакомпанія Wizz Air літає зі Львова в 23 міста Польщі, Італії, Угорщини, Словаччини, Португалії. Чехії. Німеччини, Великої Британії, Литви та Кіпру.