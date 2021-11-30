Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines з 10 грудня літатиме зі Львова в Запоріжжя. Ці рейси запускають замість раніше запланованих у Дніпро, оскільки місцевий аеропорт відмовив перевізнику в перельотах через будівництво нового терміналу та злітно-посадкової смуги. Із Дніпра до Запоріжжя пасажирів доставлятиме трансфер, який оплатить авіакомпанія.

Як повідомила прес-служба Air Ocean Airlines, 9 листопада перевізник отримав усі необхідні дозволи та погодження для запуску регулярних рейсів між Львовом та Дніпром. Та вже за 9 днів, 18 листопада, аеропорт Дніпра повідомив авіакомпанію, що не зможе приймати рейси через будівництво нового терміналу і злітно-посадкової смуги.

Комерційний директор Air Ocean Airlines Павло Мізін сказав Avianews, що натомість аеропорт не запропонував нових слотів, а також не вказав періоду, в який перельоти будуть неможливі. Крім того, жодні інші рейси з Дніпра скасовані не були. Авіакомпанія надіслала в аеропорт технічний запит, щоб дізнатися причини відмови, проте відповіді не отримала. Аби вирішити проблему, перевізник отримав необхідні дозволи для запуску рейсів між Львовом та Запоріжжям.

«Ми своєчасно отримали всі необхідні дозволи та слоти на виконання регулярних рейсів за маршрутом Львів – Запоріжжя – Львів з 10 грудня 2021 року з організацією трансферу для мешканців Дніпра коштом авіакомпанії в аеропорт Запоріжжя. Ми звертаємось до керівництва міжнародного аеропорту “Дніпро” з проханням підтвердити свою згоду на виконання регулярних рейсів Львів – Дніпро – Львів», – йдеться в заяві Air Ocean Airlines. Зазначимо, що квитки на рейси зі Львова у Запоріжжя поки що на сайті перевізника не доступні.

Аеропорт «Дніпро» має славу такого, з яким важко працювати стороннім авіакомпаніям, пише Avianews. Зокрема, у 2006 році авіакомпанія «Дніпроавіа», яка володіла аеропортом, відмовила у відкритті польотів у Франкфурт найбільшому німецькому перевізнику Lufthansa. Натомість Німеччина заборонила «Дніпроавіа» літати у Франкфурт і Берлін. «Дніпроавіа», що збанкрутувала у 2017 році, через фінансово-промислову групу «Приват» належала олігарху Ігорю Коломойському.

У 2013 проблеми з аеропортом Дніпра мали російський перевізник UTair та Flydubai з ОАЕ. У 2016 році з аеропорту фактично вигнали авіакомпанію Turkish Airlines, яка літала в Стамбул. Через півроку турецька влада заборонила «Дніпроавіа» також літати у Стамбул.

Така ситуація вплинула на більш стрімкий розвиток сусіднього аеропорту «Запоріжжя», пасажиропотік у якому за 10 місяців 2021 року у понад два рази перевищив пасажиропотік летовища «Дніпра». Згідно з інформацією на сайті аеропорту, зараз до Дніпра літають лише дві авіакомпанії – Windrose, що належить Ігорю Коломойському, та МАУ, у якій Коломойський теж має частку.

Як інформував ZAXID.NET, Air Ocean Airlines – нова українська авіакомпанія, яка вже відкрила рейси зі Львова до Києва, а з 10 грудня має почати літати до Дніпра і з 12 грудня – до Харкова. Це перша авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148. Наразі у флоті Air Ocean Airlines є два таких літаки, щоправда, вони виготовлені на заводі у російському Воронежі і експлуатувались в Росії авіакомпанією «Ангара».