Щоб звільнити міського голову довелося викликати працівників аварійної служби

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті комунальної телерадіокомпанії «Вежа», де мав взяти участь у прямому ефірі програми «Запитай у влади». Щоб звільнити міського голову, довелося викликати працівників аварійної служби.

Інцидент з міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим стався близько 18:00 у четвер, 23 грудня. «Застряг в ліфті на Вежі! Ефір може бути зірваний!», – лаконічно написав міський голова та опублікував селфі з ліфта.

Застрягнувши у ліфті, Руслан Марцінків вирішив зробити селфі

Щоб звільнити міського голову, довелося викликати працівників аварійної служби, які і визволили Руслана Марцінківа з ліфта. Уся операція тривала близько 20 хв.

Ефір програми «Запитай у влади» перенесли, а коли він почався, мер вибачився за запізнення та пообіцяв, що у приміщенні телерадіокомпанії відремонтують ліфт і дах, який постійно протікає.

Нагадаємо, що у 2015 році під час виборів штаб Руслана Марцінківа, який змагався за крісло міського голови від ВО «Свобода», ініціював посвятити відремонтований ліфт у будинку на вулиці Степана Бандери.

Ця інформація одразу стала мемом у соціальних мережах. Проте через місяць ліфт зламався.