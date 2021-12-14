Чоловік був заблокований у туалеті півгодини

Через перебої з електрикою відвідувач громадського туалету в Івано-Франківську 30 хв не міг відчинити двері і вийти на двір. Про інцидент стало відомо під час оперативної наради у мерії 14 грудня, коли про це заявив сам Руслан Марцінків, вимагаючи пояснень від підлеглих.

Коли саме стався цей випадок, наразі невідомо. Інцидент стався у модульному туалеті біля стоматологічного корпусу на вулиці Незалежності. За словами директорки департаменту комунікації з мешканцями Зореслави Гелеван, двері у туалеті зачинились через те, що вибило світло.

«Його одразу дістали. Там вибило світло і двері зачинилися. Тривало це десь півгодинки», – розповіла Зореслава Гелеван на нараді у мера.

У відповідь міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив комунальникам «якось контролювати цей процес», щоб такі інциденти не повторювалися.

Зазначимо, у Франківську всього два модульні громадські туалети. Обидва запрацювали у 2018 році. Вартість одного туалету – майже 900 тис. грн.