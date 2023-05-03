У західних областять систематично допомагають армії і постраждалим 22% людей

Компанія «Делойт» в Україні дослідила, як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на споживацькі настрої українців, що вони купували у 2022 році, скільки донатили на ЗСУ, на чому економили, а за що були готові заплатити дорожче.

Що стосується економії, то українці загалом стали робити менше покупок – залежно від категорії товару, менше стали купувати від 47 до 86% опитаних. Найменше заощаджують на ліках.

Мешканці західного регіону (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська і Хмельницька області) найменше серед українців економлять на продуктах харчування і готовій їжі – 65 і 78% відповідно. Найбільший показник економії на цих товарах – у північних регіонах: 80 і 85% відповідно.

Лише третина мешканців заходу України упродовж 2022 року рідше купувала меблі та товари для дому. На півночі цей показник сягає 50%. Також жителі західних областей продемонстрували найбільшу імпульсивність в онлайн-магазинах – 9% робили такі покупки.

Моральна складова

Понад третину опитаних українців готові платити більше за товари тих виробників чи у тих бізнесів, які підтримують ЗСУ та/або постраждалих від воєнних дій. Найбільшу лояльність демонструють українці зі статусом ВПО, чоловіки, жителі західних областей, респонденти вікової групи 28-57 років та українці, які працюють.

Лише 3% українців зазначили, що не зважають на підтримку ЗСУ та/або постраждалих від воєнних дій під час вибору товару.

90% українців зазначили, що донатять на допомогу ЗСУ та/або постраждалим від війни. Більшість допомагає час від часу, кожен п’ятий респондент робить це систематично, а кожен четвертий – інколи.

Найбільший відсоток тих, хто витрачає кошти на допомогу ЗСУ та/або постраждалим від наслідків воєнних дій, серед респондентів зі статусом ВПО – 94%. Систематично допомагають 25% внутрішньо переміщених громадян.

Найактивніше витрачають кошти на підтримання ЗСУ жителі столиці та західних областей (по 93%). Вони ж є і лідерами за систематичністю допомоги ЗСУ та постраждалим (25% та 22% відповідно).

Щодо активності інших регіонів, на потреби захисників донатять понад 85% жителів південних і майже 90% північних та східних областей.

Опитування українців, що лягло в основу дослідження, проводили з 30 листопада до 7 грудня 2022 року. Опитано понад 1100 споживачів віком від 18 років з усіх регіонів України (крім АР Крим та інших тимчасово окупованих територій), а також тих, хто вимушено тимчасово перебуває за кордоном.

Для дослідження використано онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України.