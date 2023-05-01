За минулий рік рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2%. По суті за межею бідності опинились понад 7 млн людей. Про це йдеться в звіті Світового банку.

Аналітики банку зазначають, що в Україні різко подорожчали їжа, паливо та деякі послуги. Місцями подорожчання досягло рівня в 50%. За словами регіонального директора установи зі Східної Європи Арупа Банерджі, «неофіційно» безробіття в Україні становить 36% [на початку місяця Мінекономіки повідомляло про 30], а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року.

Великий розрив у рівні бідності спостерігається між українськими містами і селами. Найбільш відчутними наслідки кризи є саме в сільській місцевості. Економістка Олена Білан розповіла, що ситуація могла б бути ще гіршою без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти. Вона пояснює, що минулорічне падіння ВВП на 30% спостерігається переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу.

У березні Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%. У свою чергу, Нацбанк України зберіг облікову ставку на рівні 25% і запровадив комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.