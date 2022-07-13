Через зміну постачальника газу колишні абоненти ТОВ «Львівгаззбут» зіткнулися із ситуацією, коли їм необхідно повернути залишки переплат, нараховані суми пільг i житлових субсидій. Хоч перехід до «постачальника останньої надії» відбувався автоматично, переплачені кошти повернути можна лише написавши спеціальну заяву.

Як повідомили у компанії «Львівгаз збут», у зв’язку із переведенням з 1 травня споживачів до іншого постачальника газу «Нафтогаз» деякі клієнти звертаються з приводу повернення переплати або помилково сплачених грошей. Так, таким споживачам радять надати письмову заяву на повернення цих коштів. До заяви необхідно додати:

копію паспорту (1-6 сторінки),

ідентифікаційного коду,

квитанції про помилкову оплату,

довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку).

Підписану заяву та документи можна направити на поштову адресу: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, 111А. На копіях документів має бути зроблений посвідчувальний напис «Згідно з оригіналом», а також підпис, ПІБ власника документа і дата.

Також підписану заяву та документи можна направити на електронну скриньку contact@lvgaszbut.com.ua. У цьому разі заява та копії документів, що додаються, повинні бути скріплені/завірені за допомогою електронного підпису (ЕЦП). Зразок заяви можна переглянути тут.

У компанії «Львівгаззбут» додають, що наразі відсутній механізм автоматичного переведення коштів з особових рахунків споживачів у ТОВ «Львівгаз збут» на особові рахунки споживачів у ТОВ «Нафтогаз України.

Нагадаємо, у травні майже 9 млн споживачів природного газу автоматично перейшли до нового постачальника газу – «Нафтогазу України». Це пов’язано з тим, що низка газопостачальних компаній припинила поставку газу до споживачів. «Нафтогаз» визначений державою як постачальник «останньої надії», тому усіх споживачів, які залишились без постачальника газу, автоматично переводять до цієї компанії. Ціна за газ для споживачів «останньої надії» становить 7,96 грн/м3 без ПДВ.

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема: