Деокупована територія Харківщини, вересень 2022

З листопада жителі нещодавно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 грн, повідомила міністерка з реінтеграції Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

За її словами, для мешканців звільнених від росіян міст та сіл передбачена допомога від держави і благодійників: як гуманітарна, так і фінансова.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», – розповіла міністерка.

У Мінреінтеграції нагадали, що наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проект. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через «Укрпошту» можуть отримати разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.